Carlos Herrera, sin palabras en el Camino de Santiago o el precio de la sandía, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Carlos Herrera se encuentra realizando el Camino de Santiago este verano. Tras una temporada llena de éxitos e hitos reseñables en 'Herrera en COPE', el comunicador líder del prime time recorre palmo a palmo algunas de las rutas con más encanto de nuestro país. Este miércoles, como cada día, el propio Herrera ha intervenido en el programa para actualizar a los oyentes sobre cómo va su peregrinaje hasta Santiago de Compostela.

Audio





Arrimadas, tras la debacle de Cs en Andalucía: "Albert Rivera dimitió después de trece años, yo llevo dos"

En una entrevista este miércoles en 'Herrera en COPE', la líder de Ciudadanos ha evidenciado lo que está sufriendo la formación naranja desde noviembre de 2019: “Cada vez que se abren las urnas sufrimos un palo”. Arrimadas ha asumido que desde Ciudadanos son conscientes de que “nuestro instrumento político ya no seduce, no conecta, no traslada las ganas de ir a votar”.

Audio





El motivo por el que el precio de la sandía se ha disparado y qué hacer para ahorrar

Si hay una fruta que apetece en verano es la sandía. Una fruta fresca, jugosa y económica, al menos lo era hasta ahora. Y es que tanto el melón como la sandía han incrementado su precio en las últimas semanas. Un incremento que vivimos en toda la cesta de la compra, a la hora de poner gasolina y en general en cualquier actividad que suponga un gasto corriente y que se haya visto por la inflación que está azotando a gran parte del mundo y en especial a nuestro país.

Audio





El llamamiento a la marcha provida de María San Gil: “Nos jugamos la vida, basta ya de leyes ideológicas”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS. hace el siguiente llamamiento en ‘Herrera en COPE’ para que la gente se una a esta marcha: “Nos jugamos la vida, basta ya de leyes ideológicas”, y añade que “ha llegado el momento de salir a la calle a manifestarnos contra todas estas leyes de carácter ideológico que lo que quieren es pervertir nuestro orden social que atentan directamente contra la naturaleza de la persona y contra los pilares de nuestra civilización”.

Audio





Luz Casal, en 'Herrera en COPE', sobre su disco en directo: "Para mí ha sido un regalo inesperado"

Luz Casal y la Real Filharmonía de Galicia volvieron a unirse un año después para ofrecer un concierto en el Teatro Real de Madrid el pasado 20 de junio en el marco del Universal Music Festival. Además, fue dirigido por el director y arreglista César Guerrero, que ha hecho un recorrido por alguno de los temas más conocidos del artista de Boimorto.

Audio





Este concierto, que contó con su banda habitual y más de 60 músicos en escena, se realizó con la colaboración del Xacobeo 21-22 y se producirá tras la publicación del álbum 'Solo una noche', grabado en directo en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela el pasado 21 de julio del 2021. El disco se convirtió para la cantante-compositora en el primero en directo después de 15 originales. Muchos de sus seguidores han tildado este concierto en directo como "una obra de arte" y sobre ello ha querido hablar este jueves la artista en 'Herrera en COPE'.