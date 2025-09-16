Carlos Herrera señala a los culpables de los disturbios de La Vuelta en Madrid: "La gente de Otegi..."

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha centrado este martes en su monólogo de las 7H en la tensión internacional generada por la guerra en Gaza y en cómo, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de sacar rédito político de la tragedia. Herrera ha afirmado que la estrategia del Ejecutivo pasa por “alimentar la tensión” y por apoyarse en movimientos de protesta callejera que, según él, se han manifestado en la reciente Vuelta a España.

El comunicador ha recordado, eso sí y antes de centrarse en La Vuelta, en los viajes del Falcon a distintos países y ha cuestionado el destino de determinados fondos. “¿En República Dominicana? ¿Y cómo llega el dinero a República Dominicana? Hombre, es que el Falcon ha viajado 59 veces. Bueno, cuesta creer. A lo mejor había otro camino, otra solución, no lo sé. Todo eso es de lo que hay que ir hablando poco a poco con pies de plomo”, ha señalado.

Herrera ha insistido en que lo que está en juego no es un ejercicio real de defensa de los derechos humanos, sino un cálculo político. “No porque Sánchez sea un adalid de los derechos humanos, sino por la forma absolutamente populista en la que se está aprovechando del drama gazatí en beneficio propio”, ha afirmado.

La Vuelta, en el punto de mira

Donde el comunicador ha puesto más énfasis ha sido en la reciente interrupción de La Vuelta, que ha achacado directamente a grupos radicales alentados por el propio Ejecutivo. Herrera ha denunciado que el presidente solo tiene un argumento para mostrar ante los españoles: la agitación en las calles. “Lo único que tiene que vender a los españoles Sánchez ahora mismo es tensión y algaradas en las calles”, ha asegurado.

Agencias Disturbios durante La Vuelta en Madrid

El periodista ha diferenciado entre la imagen de un pueblo que se manifiesta pacíficamente y los episodios violentos ocurridos durante La Vuelta. “'Oh, el pueblo español, qué maravilla el pueblo español que se manifiesta y a favor de los derechos.' No, mire usted, no fue el pueblo español el que interrumpió La Vuelta. No fue el pueblo español el que casi hace perder la vida a algún ciclista”, ha subrayado.

Herrera ha culpado directamente a sectores vinculados con la izquierda radical de esos incidentes: “Fue la gente de Otegi, de Podemos, las minorías violentas, piqueteras. Que todos conocemos exactamente muy bien. En esta ocasión, espoleadas por Sánchez”, ha concluido.