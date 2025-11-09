Poli Rincón, desesperado con la marcha del Real Madrid: "Xabi Alonso, a día de hoy, es incapaz de encontrar la brújula del juego"

En el domingo en que el Real Madrid no pasó del 0-0 en Vallecas, Poli Rincón no estaba convocado como comentarista de Tiempo de Juego. Sin embargo, antes de meterse de lleno con los comentarios del Valencia - Betis de después, el exfutbolista del Real Madrid no quiso desaprovechar la ocasión de dar su contundente opinión sobre el partido del equipo blanco frente al Rayo Vallecano.

De entrada, el director de Tiempo de Juego, Paco González, bromeó con el comentarista preguntándole si venía "con esguince de mandíbula de los bostezos que pegabas", dado que la opinión general del Rayo-Real Madrid ha sido la de un partido aburrido, especialmente para los aficionados del equipo blanco.

"SI TIENES UNA MANO Y QUIERES SEIS DEDOS, ES DIFÍCIL"

"Tú sabes perfectamente que bostezos, no. Por eso, si me estás tirando por ahí, no me hagas hablar porque no quiero hablar", amenazaba un Poli Rincón que se demoró mucho más en sentenciar alto y claro el diagnóstico de los problemas del Real Madrid: "Solamente te voy a decir una cosa. Xavi, a día de hoy, es incapaz hasta ahora de encontrar la brújula del juego del Madrid".

Y para aclararlo, puso un ejemplo 'a su manera': "Si quieres te lo explico muy gráficamente. Si tú tienes una mano y quieres tener seis dedos, es difícil. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque aunque tengas seis dedos, si no tienes la palma de la mano, los dedos se caen. Pues esto pasa lo mismo."