Carlos Herrera saca a la luz su nuevo proyecto sobre el Camino de Santiago: "Lo más interesante"

En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a nuestros oyentes por aquellas cosas que han hecho a lo largo de su vida que no les gustaría repetir. Antes de comenzar a recibir llamadas, Carlos Herrera ha querido realizar su propia confesión, estrechamente vinculada con el camino de Santiago. Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio





"Lo más interesante es qué cosa decimos que no volveremos a hacer y seguramente hagamos", comenzaba diciendo el comunicador. Tras escucharlo, su hijo, Alberto Herrera, le preguntaba por su caso concreto y el director y presentador del programa lanzaba su propia confesión.

"No volvería a hacer un programa de televisión", ha afirmado con rotundidad Carlos Herrera, justificándolo con que el último que hizo salió mal. Sin embargo, a los pocos segundos, él mismo ha contradicho su afirmación. "Sí quiero hacer uno del Camino de Santiago y uno cultural de Andalucía", ha señalado el comunicador.

Al escuchar la contradicción de Herrera, sus colaboradores no han podido contener la risa, e incluso han soltado varios comentarios al aire. "Menos mal que no querías" o "para no querer hacer más televisión vas a hacer dos series", han sido algunas de las frases que se han escuchado entre las carcajadas.

El motivo que cambió el Camino de Santiago de Carlos Herrera

Es sabido que Carlos Herrera es un amante del Camino de Santiago. Cada verano, dedica un par de semanas a recorrer algunas etapas, descubriendo nuevos rincones de la península ibérica, disfrutando de su gastronomía y de los atardeceres de camino a la capital gallega.

El comunicador aprovecha cada oportunidad que tiene para compartir muchas de las experiencias que ha vivido como peregrino. Hace unas semanas, Herrera compartía el motivo que cambió por completo su última experiencia en el camino. Este verano, el comunicador informó a sus oyentes de que se encontraba realizando la ruta conocida como 'El Destierro del Cid' y se encuentra en "el corazón de Castilla".

Se trata de una ruta que tiene 296.51 kilómetros y que recorre desde Vivar del Cid (Burgos) hasta Atienza (Guadalajara). Como tinte curioso, destaca que esta ruta que escogió Herrera sigue los primeros días del destierro del Cid narrados en el Cantar, aunque también incluye otros pasajes del poema, como la Afrenta de Corpes.





A lo largo de la misma, el comunicador se "topó" con hasta seis espacios naturales protegidos, entre los que destacan el sabinar del valle de Aranza y La Yecla (un cortado calizo a la salida de Silos y a pie de carretera).

"Qué maravilla de Castilla, qué maravilla de zona entre Silos y Covarrubias", indicaba Herrera, que está disfrutando de lugares por donde está pasando. Y no solo por su paisaje y sus monumentos, sino por su gastronomía y sus vinos. No ha dejado pasar la oportunidad de asombrarse "por el buen vino del Arlanza y alguna que otro asado o un lechazo que no es obligatorio".

Las aventuras de Herrera en el Camino

Pese a todos los problemas que se encontró, Carlos Herrera no perdió nunca la sonrisa. En la cuenta de Instagram de COPE, nos contó los problemas que ha tenido al afrontar las caminatas de estos días. Vuelve a ver en vídeo al director de 'Herrera en COPE' contando su última ruta que le permitió descubrir lugares de España que no conocía.





Además, en la cuenta personal del comunicador también dejaba cada día múltiples vídeos y fotografías que reflejan su ruta por tierra de campos y días después por tierras gallegas hasta llegar a su meta, Santiago de Compostela.