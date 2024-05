Domingo Delgado, Alcalde de Burguillos: "Es una catástrofe lo que le acaba de ocurrir al pueblo"

El Ayuntamiento de Burguillos tiene un plazo de diez días para presentar un inventario con todas sus propiedades con las que tendrá que responder a la histórica deuda que dejó la etapa socialista en el consistorio. Fue un acuerdo del pleno del mes de julio de 2007 el que dio luz verde a inyectar 30 millones de euros al capital de la sociedad municipal Burguillos Natural. Solo es una parte de la deuda del municipio que ha adquirido este fondo buitre, un grupo norteamericano, que solicita judicialmente al ayuntamiento el pago de 27 millones de euros, de los que la mitad son intereses.

Son"ilegalidades" que se aprobaron en un pleno, según su alcalde, Domingo Delgado, para intentar legalizar otros acuerdos y actos ilegales anteriores. Este fondo buitre ha comprado esa deuda por 7 millones de euros a los acreedores y aunque Delgado asegura que han intentado pagar más para evitar esta "catástrofe"no lo han conseguido. Lamenta que su pueblo tenga que perder así todo su patrimonio, es un varapalo que supone "volver a empezar", y que, a partir de ahora, solo puedan prestar los "servicios municipales más básicos" para los ciudadanos.

Desde el consistorio burguillero aseguran que el municipio cuenta con un patrimonio rico en terrenos no urbanizables “heredados de nuestros abuelos” que ahora se perderían por culpa de la gestión delictiva de los gobiernos socialistas que ha hecho mucho daño a los vecinos. Delgado asegura que todas las inversiones previstas, como el nuevo recinto ferial y el polideportivo tendrían que ser paralizadas y retiradas las licitaciones para pagar al fondo buitre con ese dinero. Los vecinos de Burguillos están alarmados, sobre todo quienes tienen viviendas y terrenos agrícolas que son municipales y que ahora pasarían a formar parte de este fondo. Es el juez el que tiene la última palabra sobre estas propiedades.

Según el alcalde solo la Junta de Andalucía les está ayudando a buscar una solución. La Diputación Provincial de Sevilla, que según el alcalde “podría adquirir tierras del municipio para que sigan en manos públicas”, no les ha prestado ayuda. El municipio no puede asumir el total de la deuda si no solo una parte que, según Delgado, dinero que han conseguido ahorrar gracias a su buena gestión. Asegura que cuando llegó al consistorio en 2011 había 65 millones de euros de deuda que han conseguido reducir a 5. “Vamos a seguir negociando para buscar una solución al problema de Burguillos”.