Carlos Herrera desvela lo que hizo durante la mili y que ha afectado a su carrera en televisión: "Es verdad"

El próximo 31 de diciembre se cumplen 23 años de la suspensión de la mili en España. En la segunda mitad del siglo XX, fueron muchos los que hicieron el servicio militar, entre ellos,Carlos Herrera. El comunicador se ha referido en multitud de ocasiones a esta etapa de su vida, gracias a la cual pudo llevar a cabo uno de sus muchos proyectos profesionales. Descubre de cuál se trata en el siguiente audio.

Audio





Era José Antonio Maldonado, tras detallar la previsión del tiempo, el que ponía el foco en la faceta de Herrera como presentador. "Estaba viendo un programa en el que aparecías tú, en Canal Sur, dedicado a Carmen Sevilla. Diciendo que era una mujer exuberantemente bella. Tenía años porque la citaban como que estaba todavía viva", comentaba el meteorólogo.

"Uno de los muchos que habremos hecho, que son tantos que ya no me acuerdo", respondía Carlos Herrera. En este punto, se acordaba de un proyecto un tanto particular, estrechamente vinculado a la mili. "Yo hice un programa de trenes, metiéndome en RTVE Play, lo encontré. Yo rodé una vez un programa de trenes, como yo hice la mili en la Renfe tengo mucho conocimiento de eso", detallaba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera recibe un paquete de un excompañero de la mili



Semanas antes de este comentario, el propio comunicador detallaba, en directo, el paquete que acababa de recibir. Se trata de una caja llena de recuerdos de su etapa en la mili a finales de los años 70.

"Hay aquí un montón de recuerdos que un compañero de promoción, Francisco Navarro Prieto, me envía desde Villarrubia, en Córdoba, del Regimiento de ferrocarriles", explicaba el comunicador. En dicho paquete ha encontrado desde algunas insignias, hasta una imagen de él mismo uniformado, pasando por una gorra realmente especial.

Antes de contar con detalle los objetos que contiene en paquete, Herrera recordaba que hizo el servicio militar en ferrocarriles, por lo que iban uniformados de color azul. "Me ha mandado hasta la gorra de chocho", comenzaba diciendo, sorprendiendo a todos los presentes con ese nombre tan peculiar.

Ante las dudas suscitadas, el comunicador explicaba cómo es la gorra en cuestión: "Es alargada, la gorrilla que va en la cabeza con el galón de Cabo Primero. Cuando abres la gorra tiene forma de altramuz".

Además, se trata de la misma gorra que se llevaba en otras divisiones, como la de aviación o la de los legionarios. Dicho complemento cuenta con una particularidad especial, que también ha recordado el comunicador, y es que antes de jurar bandera se coloca hacia fuera y pasado este momento ya va hacia dentro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Antes de concluir, salía a la luz otro de los objetos que había en el interior de la caja. Se trata de una fotografía del propio Carlos Herrera haciendo guardia durante la mili. En concreto, la instantánea fue tomada en la Academia de formación de especiales en Albacete, un lugar con un significado especial para el comunicador.

Tras comentar el contenido del paquete, Herrera lanzaba un mensaje de agradecimiento al que fuera su compañero: "Paco, muchísimas gracias de todo corazón, me ha hecho una ilusión tremenda. Me da la vida", ha comentado, mostrando su emoción y alegría al haber recibido dicha caja.

El mejor análisis de la actualidad en 'Herrera en COPE'

Más allá de las anécdotas, cada mañana Carlos Herrera realiza el mejor análisis de la actualidad marcada por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y sus concesiones a los independentistas. Escucha el monólogo del comunicador en el siguiente vídeo.