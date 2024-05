La reacción de Carlos Herrera al fichaje de Carlos Latre por Telecinco: frente a Broncano y Pablo Motos

Nuevo movimiento en la parrilla televisiva. Telecinco se suma a la lucha por el access prime time con el fichaje de Carlos Latrepara presentar un nuevo formato que busca competir con 'El Hormiguero' y 'La Resistencia'.

La noticia, que marca la actualidad televisiva, se ha colado en la 'Fruta Pelada' de este miércoles, cuando María José Navarro explicaba a Carlos Herrera el nuevo fichaje. Descubre la reacción del comunicador en el siguiente audio.

El humorista ha alcanzado un acuerdo con Mediaset España que supondrá el regreso del presentador a Telecinco en la próxima temporada. El popular imitador volverá a la cadena principal de Mediaset con un nuevo formato para el access prime time producido en colaboración con la productora del propio Latre, según ha informado Mediaset España.

Con este fichaje, Latre volverá a una cadena en la que ha participado en distintos programas, entre los que destacan 'Crónicas Marcianas', 'Replica' o 'Latrevisión'.

El polifacético humorista, nacido en Castellón de la Plana en 1979, ha estado ligado al mundo de la radio, el cine o la televisión desde 1996. Además, ha presentado y participado en numerosas galas, como en la 35.ª Edición de los Premios Goya con la imitación de Paco Martínez Soria.

Al enterarse de la noticia, Carlos Herrera ha querido felicitar a su amigo, al tiempo que ha puesto en valor su papel como presentador. "Lo hará muy bien", han sido las palabras del director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Un fichaje para competir con Broncano y Motos

Telecinco ha movido ficha casi un mes después de que Televisión Española (TVE) confirmara el fichaje de Broncano con 'La Resistencia'. El programa cambia de canal y de horario tras una abultada polémica que supuso la destitución de Elena Sánchez como presidenta del Consejo de Administración de RTVE.

Tras confirmarse el contrato de Broncano en TVE, Carlos Herrera analiza la noticia y desgranaba las claves: "En la España de Sánchez no puede aprobar presupuestos, ni cumplir compromisos internacionales. Pero bueno, se contenta con hacer demagogia. Imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene".





Se fijaba entonces en el señalamiento: "¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos? Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Vamos, yo... Supongo, no lo sé, yo no lo conozco. No sé por dónde anda".

"Lo ocurrido deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado", añadía el comunicador.

Calificaba de "obscena injerencia del Gobierno" lo ocurrido en la televisión pública: "Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna".

"Y esa competencia la pagó usted con sus impuestos, ¿eh? Y a hacer ricas a unas cuantas productoras privadas amigas del gobierno. Bueno, y sin la carta de recomendación de Begoña Gómez", concluía.