Plataforma per la Llengua pide apaciguar el "clima de crispación y enfrentamiento" contra el catalán en Baleares

Plataforma per la Llengua ha reclamado apaciguar el "clima de crispación y enfrentamiento" contra el catalán en Baleares, tras la supuesta agresión a una pasajera que preguntó la hora de salida de un autobús en la Intermodal de Palma en esta lengua.

Así lo ha reivindicado la miembro de la Ejecutiva de la entidad Marina García, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles a la entrada de la estación para detallar este caso de "agresión lingüística".

García ha señalado que estas vulneraciones de los derechos lingüísticos son "reiteradas" y que "han llegado a las agresiones físicas". "Los baleares tienen derecho de vivir en su tierra hablando su lengua y están amparados por la Constitución, el Estatut d'Autonomia y toda la normativa de la administración pública", ha alegado.

La pasajera que sufrió esta presunta agresión, Carme, ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril por la tarde, cuando preguntó en catalán a un conductor del TIB a qué hora salía el autobús. Según su relato de los hechos, este le gritó que "le hablase en español porque estaban en España" y que "si quería hablar en catalán, se fuera a Cataluña" y, pese a "vocalizar muy bien" y señalarle el reloj, no le dio la información que pedía.

Carme ha apuntado que, a su juicio, lo que pretendía el conductor con esta actuación era que "se avergonzase de hablar en catalán", ya que, desde su punto de vista, "no es que no le entendiera, es que no le quería entender".

Tras esperar unos momentos, la pasajera ha afirmado que le volvió a preguntar desde la puerta del autobús si salía ya y el chófer "animó a la gente empujarla" para poder acceder al vehículo, algo que ha asegurado que hicieron porque "el elemento discordante era la persona discriminada", por lo que ha manifestado su incomprensión al ver que "la gente ayudaba al agresor en lugar de a la víctima".

Carme ha contado que subió al transporte "temblando" y que al final el conductor le contestó "en inglés". "¿No entiende el catalán pero sí el inglés? Esto es intolerable, cuando hablo en catalán no quiero ofender a nadie, lo que quiero es vivir en mi casa en la lengua que hablo normalmente", ha puntualizado.

Asimismo, ha argumentado que para ella "no hay discriminaciones buenas o malas" y ha planteado si le "hubiera pasado lo mismo si ella hubiera sido una persona negra, musulmana o trans".

Consultada por qué tipo de reclamaciones piensa presentar, ha defendido que le parece "incoherente" ir a presentar una denuncia por "discrimación lingüística" frente a una policía que le "escribirá un parte en castellano" y le "pedirá que hable castellano".

Por todos estos hechos, la pasajera ha presentado este miércoles una hoja de reclamaciones en la estación Intermodal y ha indicado que se plantea hacer lo propio a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo o la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Del mismo modo, ha solicitado una reunión con el Consorcio de Transportes de Mallorca porque "no es la primera vez" que le "intentan vejar" por hablar en catalán y ha indicado si esto le hubiera sucedido en cualquier comercio, "se hubiera ido a otro sitio", pero al ser el transporte público "lo tiene que coger sí o sí", por lo que ha pedido que le aclaren por qué sucede esto "tan a menudo".

En ese sentido, García ha ahondado que el TIB es una empresa que forma parte de la administración pública y se le aplica la respectiva normativa y ha recalcado que "no puede ser que las administraciones públicas, y no hablemos del ámbito privado, no se respete el derecho de los baleares de vivir en su tierra en su lengua".