Carlos Herrera responde por el aspecto de una estancia de su casa: "Si alguien viene a verlo..."

¿Te consideras una persona ordenada? En este debate podemos encontrar multitud de posturas, desde aquellos que son realmente ordenados y que necesitan que todo esté en su sitio a todas horas, hasta aquellos a los que les da realmente igual y no les importa que las distintas estancias de su casa sean todo un caos.

Otra pregunta curiosa es si el desorden en la vida marca la personalidad. Esta cuestión ha servido de gancho para que Diego Martínez pusiera en el centro del debate el tema del orden en 'Herrera en COPE'. En primer lugar, ha explicado que "el escritorio de Einstein era el desorden absoluto y el tío era un genio. Papeles revueltos, objetos hasta debajo de la mesa, mucha basura", era lo que se podía encontrar en la mesa del inventor.

Carlos Herrera descubre el ingrediente secreto que no falta en su dieta: "Bien de precio y saludable" El comunicador ha explicado a Carlos Moreno cuál es uno de sus platos favoritos, del que ha podido disfrutar este fin de semana Redacción Herrera en COPEMadrid 20 feb 2023 - 08:48

"Hoy hay prisa, mucha prisa, se limpian las casas, pero no tan a fondo como antes. Yo tengo que confirmar que viví unos años en los que la prensa de toda España la amontonaba en el asiento trasero de mi Peugeot 309, y eso lo has visto tú", ha añadido Martínez dirigiéndose directamente a Carlos Herrera, antes de lanzar varias preguntas al comunicador y sus colaboradores.





"Ese desorden en la vida, ¿viene marcado por la personalidad? ¿Se puede catalogar a las personas atendiendo a la estancia de la casa donde se produce ese desorden? ¿Sois ordenados? ¿Os gusta tener la casa como los chorros del oro o en alguna ocasión almacenes cosas sin demasiado orden?", planteaba.

El escritorio de Carlos Herrera

Herrera ha asegurado que es una "buena pregunta" y ha explicado como, en su caso personal, mantiene el orden a su manera. "Si alguien viene a ver la mesa de mi escritorio en mi casa, estáis invitados a ello, es un orden caótico, parece un caos, pero yo sé dónde está cada papel", ha comentado, y es que seguro que no es el único al que le ocurre esto en su casa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Usar el WhatsApp durante el programa

En esta línea de comentar algunos aspectos más personales, el comunicador se preguntaba por el uso del teléfono móvil durante el programa, en concreto, por una conocida aplicación de mensajería. "¿Vosotros podéis contestar WhatsApp mientras hacéis un programa?", se preguntaban los colaboradores. "Yo el teléfono lo dejo en un rincón", asegura por su parte Carlos Herrera, lo que no ha convencido a sus compañeros.

"Vamos, hombre... No, no", coinciden todos, haciendo referencia a que es mentira lo que ha dicho el presentador. "Es que de verdad... La Virgen lo ve todo, Carlos. En serio te lo digo, me estoy poniendo hasta mala. No se puede mentir", insiste María José Navarro, señalando a que es mentira que el periodista no utilice la aplicación durante el programa. Escucha el momento completo en el siguiente audio.

Audio