Alberto Herrera, sin palabras por el último whatsapp de Carlos Herrera: "No te bloqueo porque eres mi padre"

Además de una forma de comunicarse, muchos utilizan WhatsApp para enviar memes, imágenes o vídeos curiosos o graciosos. Parece que esta última utilidad es muy habitual entre los contactos de Carlos Herrera. Ha sido el propio presentador de 'Herrera en COPE' quien ha contado el llamativo vídeo que mandó a sus contactos el día de ayer.

"Les he enviado colaboradores un vídeo en el que se muestra una intervención quirúrjica para extraer del recto un pimentero", comentaba, explicando también en qué consiste el vídeo. "No sé si es un pimentero, pero tiene las mismas dimensiones", comenta María José Navarro, aparentemente asqueada por el contendido del vídeo.

Asimismo, Alberto Herrera también se ha mostrado algo indignado por el último whatsapp que ha recibido de su padre. "Yo te lo digo. A mí cuando me mandan estás cosas tan desagradables, bloqueo", reconoce, dejando claro que no le gustan ese tipo de vídeos y que suele rechazarlos si se lo envían otros contactos.

"Y a ti no te bloqueo porque eres mi padre", asegura Alberto, dejando ver que no lo ha hecho porque se trata de su padre. "Pero bueno, vamos a ver, permitidme una cierta derivación profesional por mi parte. Porque una intervención siempre es muy interesante", se justifica Herrera, como consecuencia de su formación sanitaria.

"Quien me lo ha enviado a mí, no es cirujano. Pero es un gran aficionado a todo tipo de operaciones para que se pueda desborozar los caminos de la convivencia", apunta, desvelando así que es un vídeo que también le hicieron llegar a él. Ante esto, el resto de colaboradores confirman que se les ha puesto "muy mal cuerpo".

"No contesta nunca"

De la misma manera, hace unos días, Alberto Herrera contaba qué relación tiene con su padre a través del teléfono móvil, poniendo el foco en un dato curioso. "La relación que tengo con el jefe por teléfono es muy curiosa porque tenemos los roles invertidos o así lo creo", comenzaba apuntado Alberto. Según explica, él juega "el rol de padre", es decir, de aquel que "escribe todo el rato, todos los días, ya sean bromas o temas importantes", mientras que Carlos "decide a qué tema en función de su interés contesta con mayor o menor rapidez".

En este punto, Alberto Herrera le ha reprochado a su padre que hay mensajes a los que "no contesta nunca", algo que él "no hará jamás". Sin embargo, el director de 'Herrera en COPE' siempre está disponible para hablar por teléfono. "Si quieres echarle el teléfono para hablar con él siempre te lo coge y si no lo hace suele ser por una buena razón", añade Alberto.





