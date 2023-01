Carlos Herrera recuerda el torneo internacional que le convirtió en campeón: “Fue a cara de perro”

El mus es uno de los juegos de cartas más populares de nuestro país, aunque también a llegado hasta algunos países de Hispanoamérica. Para el mus se utiliza la baraja española y normalmente lo juegan cuatro personas agrupadas en dos parejas. Las reglas pueden variar mucho dependiendo de las costumbres locales del lugar donde se juegue.

Parece que Carlos Herrera es un gran aficionado a este juego, pero se niega a ir a la Olimpiada de Mus que se organiza cada sábado en el pueblo de su colaborador. Así lo ha contado en 'Herrera en COPE'. "No voy nunca porque jugáis con ocho reyes. Y yo soy de Don Elaquio Formiel. Los navarros jugamos a cuatro reyes", se justifica. "Nosotros jugamos solo con sotas, pero bueno", le replica su compañero.

A raíz de esto, el presentador de COPE ha recordado cuando participó en un torneo internacional de mus, concretamente a Miami. "Yo he jugado en algunos abiertos, en el de Miami por ejemplo. El Open de Miami", recuerda el conductor del espacio, haciendo referencia a unos año atrás.

"Llegamos todos a la gran final y fue una competición a cara de perro, pero ahí estuvimos. Estuvimos poniendo el mus donde corresponde", cuenta, dejando claro que estuvo a punto de hacerse con la victoria.





Cuando conoció a su ídolo

Ya se ha convertido en algo habitual que Herrera cuenta anécdotas personales durante el directo de su programa. La semana pasada, el comunicador recordaba que es un gran aficionado al fútbol y confesó a quién conoció hace unos días de casualidad. Como el mismo ha explicado, se topó con uno de sus ídolos durante una visita a Elche.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El otro día, por cierto, debo decirlo, conocí a uno de mis ídolos, de mis grandes ídolos", comenzaba diciendo. Se trata de Marcial Pina. "Estaba yo en Elche y entro en un sitio a tomarme algo. Un señor con gorra me dice, ¿a qué no me conoces?", continua la historia que ha narrado el propio Carlos Herrera.

En este punto, él contestó a Marcial diciendo: "¿Cómo que no te conozco? Si quieres te digo todas las jugadas que hiciste por la banda izquierda y por la derecha en el Barça y en la Selección, y en el Atlético de Madrid". En este punto, no se ha quedado corto en halagos hacia el exfutbolista. Lo ha calificado como "un super clase" con "una técnica auténtica" y lo ha enmarcado en un selecto grupo de "jugadores con una distinción, una elegancia, con clase, con porte físico".