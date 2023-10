Carlos Herrera reconoce el extraño objeto que lleva cada día encima: “Te quita muchos problemas”

En determinados momentos de nuestra vida, es probable que recurramos a objetos que queremos (o pensamos) que nos dan buena suerte. Esto es lo que le ha sucedido a Carlos Herrera y que ha querido compartirlo con sus oyentes. ¿Quieres saber cuál es el extraño objeto que el comunicador lleva siempre encima? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

El comunicador ha asegurado que "Pilar Cernuda, sabia gallega, me convenció (hace 30 o 35 años) que había que llevar siempre una castaña encima. Yo la llevo siempre en la mochila. La voy cambiando". Prosigue explicando que "la castaña te quita muchos problemas. Es un buen amuleto".

Carlos Herrera lleva siempre consigo este objeto. Así lo ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Esto se trata de una superstición para atraer la buena suerte y que no solamente practica él, sino que también da el salto fuera de nuestras fronteras.

Por ejemplo, en China, el número 4 suele ser augurio de mala suerte y se esquiva. Los gatos negros también dicen que dan mala suerte, pero, especialmente en Gran Bretaña, suelen darles especial importancia. Por otra parte, en la India evitan ir a la peluquería un martes cualquiera. Los alemanes evitan brindar con agua o el martes 13 en nuestro país.





Estos son algunos de los incontables ejemplos de determinadas supersticiones que se extienden por todo el mundo. ¿Y tú, eres supersticioso?

Como decíamos anteriormente, Carlos Herrera no es el único que tiene un amuleto siempre consigo. Alejandro, uno de nuestros 'fósforos', contó en 'Herrera en COPE' tiene un par de amuletos. Es de Sevilla. "Yo tengo una medalla de la Virgen de la Estrella que siempre va conmigo y también llevo un céntimo de euro. Tiene que ser uno que me haya encontrado en la calle. Y si da asco, mejor", cuenta. El origen de este amuleto le viene desde que entró el euro en vigor e indica que no le ha ido tan mal desde entonces.

Charo también contó en COPE que le regaló a su hijo unos calcetines de Homer Simpson con su jarra de cerveza. En concreto, esta madre explicó que le costaron "1,50 euros. Estudia Medicina y en todos los cursos y el MIR se ponía estos calcetines. Le han dado suerte, la verdad".

Carmen le trasladó a Alberto Herrera que, hace 32 años, entró en Suiza. No encontraba trabajo. "Estaba sentada llorando en un parque y se me cayó una castaña al lado. A los pocos días me llamaron del hotel Hilton para empezar a trabajar. Y no la saqué del bolso. Me acompañó siempre". Así, comparte superstición con Carlos Herrera. Carmen tampoco se despega de su castaña desde hace unas cuantas décadas.

