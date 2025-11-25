El análisis de Jorge Bustos sobre la propuesta del Gobierno para que Teresa Peramato suceda a Álvaro García Ortiz en la Fiscalía

El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha analizado las claves de este nombramiento, destacando su perfil como experta en violencia de género y su pasada defensa de una mayor autonomía para el ministerio fiscal.

Un perfil del gusto de Moncloa

Según Bustos, Peramato reúne tres condiciones que agradan a Moncloa. En primer lugar, es mujer y cuenta con una larga trayectoria en la lucha contra la violencia de género, un nombramiento que coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Este perfil analiza, busca recuperar el voto femenino, que considera desmovilizado por escándalos recientes.

Por su parte, la colaboradora María del Carmen de Castro ha recordado que Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, una asociación minoritaria pero "muy poderosa para la protección del gobierno". En este sentido, Bustos ha subrayado que lo más importante para la nueva fiscal será su capacidad para oponerse al Ejecutivo: "Quien no le dice que no a Sánchez, ya ha visto cómo termina".

El reto de la independencia

De Castro ha señalado que, si bien hay que valorar a las personas por su ejecutoria, el principal desafío para Peramato será "poner la institución por encima de sus criterios o sus simpatías partidistas". Esta es una tarea que, según los analistas, no cumplió su predecesor, Álvaro García Ortiz.

Aunque Peramato se ha pronunciado en el pasado a favor de una mayor autonomía del ministerio fiscal, ahora "tendrá la oportunidad de demostrarlo". La clave, según De Castro, será "que sea capaz de hacer lo que no hizo Álvaro García Ortiz, que es poner la institución por encima de sus criterios o sus simpatías partidistas". Su independencia, concluyen, "solo lo sabremos con el tiempo".