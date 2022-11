Carlos Herrera reacciona al 'paseíllo' de Monchi tras empatar contra el Betis: "Un director deportivo..."

El Betis-Sevilla de este domingo ha venido calentito. Y no precisamente por unas temperaturas que ya comienzan su descenso por toda España, sino por una ristra de jugadas que terminaron en expulsión (hasta tres jugadores de campo tuvieron que abandonar el partido antes de su final), como por una acción destacada de... Monchi, director deportivo del Sevilla que decidió bajar al césped una vez terminado el encuentro. Carlos Herrera, quien ha declarado su amor bético en innumerables ocasiones, ha hecho su valoración que puedes escuchar completa en este audio:

Audio





El derbi del VAR

Herrera ha comenzado este lunes a las 7:00 de la mañana hablando del partido de fútbol que conmocionó a la ciudad de Sevilla: "Vaya intensidad ayer, en el derbi sevillano, en el Betis-Sevilla, con polémica incluida. Tres expulsiones. El director deportivo del Sevilla dando bandazos por ahí. Fue el derbi del VAR, de la tele, porque el árbitro no sacaba roja por entradas, pero los súper tacañones le avisaron en tres ocasiones y expulsó a dos béticos y a un sevillista", ha recordado un Carlos Herrera que vivió como nadie el partido.

"Finalmente, el partido acabó 1-1. Un partido con mucha pasión", se ha confesado la voz de 'Herrera en COPE' y es que para él, "el Betis-Sevilla, como otros encuentros, no tiene tanto peso el cómo esté el equipo en la clasificación, porque hay otros componentes que animan más, más allá de la superioridad, que ahora mismo la tiene el Betis, pero que siempre, en los últimos años la ha tenido del Sevilla", ha añadido haciendo un repaso histórico a la rivalidad de los clubes.

Aun así, la polémica creada en torno a la actuación arbitral (VAR mediante), le ha valido a Carlos Herrera para afirmar lo que puedes escuchar en al audio anterior: "Este mismo árbitro saca roja por entradas viniendo de otros partidos donde ante entradas similares no sacó roja y las tres expulsiones fueron inducidas por los que están arriba con el vídeo arbitraje. Y menos mal que no hubo manos en el área y todo eso, que es otra de las cosas que ahora mismo tienen que ponerse de acuerdo...", se ha quejado el presentador.

Naranjo y "los papeles" de Monchi

José Antonio Naranjo, como cada día, ha analizado lo que ha dado de sí la actualidad del deporte en 'Herrera en COPE': "Vaya jornadita la de ayer, que acabó con el derbi. Derbi apasionante, por otra parte", ha valorado como puedes escuchar en al audio anterior. "Sí, sí, el derbi fue tomatero", ha añadido Carlos Herrera.

"Entretenido, entretenido. A mí me gustó. Acabaron diez contra nueve, pero la verdad es que fueron tres expulsiones que se comió Sánchez Martínez porque no las vio, pero yo creo que fueron justas porque fueron tres agresiones muy claras", ha querido valorar un Naranjo que añadía: "Sobre todo las de Montiel y la de Borja Iglesias. Yo destacaría lo caballero que es Borja Iglesia, cómo él se da cuenta de que da una patada a destiempo, porque a esa velocidad, pues das aunque no quieras dar y te va como un señor, que fue lo que hizo", ha valorado sobre el delantero bético.

Naranjo ha querido señalar cómo "los demás se fueron protestando, poniendo mala cara", tras haber sido expulsados. "Si habéis hecho dos entradas duras, te vas a tu casa y ya está, no pasa nada. Sin embargo, el único que lo hizo fue Borja Iglesias", ha defendido el contertulio de 'Herrera en COPE'.

Otro de los temas que no se podía pasar por alto y que Carlos Herrera ya había comentado en el arranque del programa, como puedes escuchar en el audio, es el 'paseíllo' post partido de Monchi: "Y lo de Monchi me parece a mí que está perdiendo los papeles este hombre ya. No tenía por qué haber hecho eso", ha criticado un Naranjo al que se le sumaba Jorge Bustos: "Es infumable lo que hizo", y un Herrera que asentía en directo.

El Betis, hasta en el monólogo

Finalmente, Carlos Herrera ha querido valorar en el monólogo de las 8.00 lo ocurrido en el partido, aunque de manera más breve: "Y vamos a pasar página del derbi sevillano de ayer. Pero no falto a la polémica de expulsiones, un director deportivo, Monchi, dando bandazos por ahí...", ha terminado por señalar al directivo del Sevilla que protagonizó la siguiente imagen:





"Un partido que si no estabas atrapado por la pasión de uno u otro equipo, tenía interés o fue interesante. Y además se demuestra que en este tipo de derbis da igual que el uno le lleve 14 puntos al otro o el otro 13 al segundo. Hay motivaciones diferentes que hacen que se vivan partidos muy intensos", ha defendido Carlos Herrera tras el polémico e intenso Betis-Sevilla en el que Monchi se dio un paseo por el césped tras arrancar un empate a su vecino y rival.