Carlos Herrera se moja tras la nueva eliminación europea del Barça: "Como dice Laporta..."

Este jueves, el Fútbol Club Barcelona decía adiós a las competiciones europeas. El Manchester United eliminó a los azulgranas tras ganar 2-1 en el choque de vuelta de los dieciseisavos de final. Después del empate del partido de ida (2-2), los hombres dirigidos por Erik ten Hag sumaron una victoria definitiva para dejar a su rival con vida en dos competiciones: la Liga y la Copa del Rey.

Aunque el Barcelona se adelantó en la primera parte con un tanto desde el punto de penalti de Robert Lewandowski, en la segunda los brasileños Fred y Antony, en los minutos 46 y 74, dieron la vuelta al marcador para sellar el billete del Manchester United hacia los octavos de final.

La racha del Barça en Europa no mejora, y la maldición se remonta ya a hace siete años, la última vez que fueron campeones de Europa de la mano de Neymar, Luis Suárez y Leo Messi. Pese a esta derrota, los de Xavi siguen con la liga encaminada, con unas semifinales de Copa del Rey en el horizonte y con una Supercopa de España ganada.

El análisis de Carlos Herrera tras la derrota del Barcelona en Europa League

Una vez más, Carlos Herrera ha vuelto a mostrar que es un gran aficionado al fútbol, analizando la derrota de los de Xavi. Ha sido en su charla habitual con Naranjo, en la que escucha a los oyentes y responde a la 'preguntita' del día. En este caso, esta llegaba desde Fuerteventura y decía así: "¿oye Herrera, es más difícil que Vox gane la moción de censura o que el Barça gane en Europa?"

Tras escuchar el interrogante, el comunicador preguntaba si se trataba de una "pregunta retórica" y apuntaba que "cuando hay preguntas de este tipo hay que contestarlas en dos tiempos y desconectar el primero del segundo". Por un lado, aseguraba que "tiene dificultades la moción de censura por esto y por otro", antes de pasar a analizar la cuestión deportiva.

"Ahora el segundo tiempo y el segundo tiempo es el Barça no tiene en las competiciones europeas el acierto debido que sí tienen otros equipos, singularmente alguno español y otros europeos. Ayer se vio, la Europa League, ni siquiera la Champions, aunque el United es un buen equipo, es uno de los equipos que está ahí llamados a ganar".

Tras las palabras del comunicador, uno de los colaboradores no podía evitar añadir: "Lo que no tiene en Europa es la complicidad arbitral, dicen algunos", a lo que Herrera añadía, "eso era antes, además es una cosa de Madrid como dice Laporta, aquí en Cataluña nadie habla de esto. No hablan desde luego los del Barça porque no les conviene".