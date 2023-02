Manolo Oliveros: "Un año más el Barça cae en la Europa League"

Manolo Oliveros, narrador de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de análisis la eliminación del club azulgrana en la vuelta de los playoffs de la Europa League contra el Manchester United (2-1).

"Ha quedado eliminado el Barcelona aquí en la Europa League, aquí en el Oldtrafford frente al Manchester United. Ha hecho una buena primera parte, una excelente primera parte siendo superior a los ingleses y con el gol de Lewandowski. Pero en la segunda parte han venido los goles del United, que ha empezado a jugar con rapidez y velocidad. Fred y Anthony dieron la vuelta al partido.

En definitiva, yo creo que el Manchester United ha sido superior en el computo de los dos partidos. Ahora Xavi dice que han competido bien contra Inter, Bayern o United. Y al ser preguntado por si ve necesario reforzar la plantilla ha dicho que es pronto y que hay que centrarse en LaLiga y en la Copa del Rey.

Un año más el Barça caen en la Europa League. Esperemos que la temporada que viene en la Champions compita mejor y si puede ser con una mejor plantilla"

Orgullo y decepción en el Barcelona

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, afirmó que pueden estar "orgullosos" y que es "demérito" suyo tras la eliminación en dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Manchester United.



"Es demérito nuestro", dijo el técnico español en rueda de prensa. "Nos ha faltado calma, paciencia. En la primera parte estaba el partido controlado. Nos ha faltado juego interior en la segunda parte. Hemos estado menos intensos en la segunda que en la primera Sin excusas... Si está Pedri, Gavi... La cosa hubiera cambiado en la segunda parte".



"Hemos perdido por un par de detalles. Podemos estar orgullosos, pero es una pena. Hemos dado la cara contra un gran equipo. Toca centrarse en la liga y en la copa".

El internacional francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, aseguró este jueves, después de perder 2-1 ante el Manchester United, que la eliminación de la Liga Europa de fútbol es "una decepción" y no "un fracaso".



"Muy doloroso por supuesto. Queríamos pasar de ronda. Hemos hecho una buena primera parte y después en la segunda encajamos gol demasiado rápido. Después se no se dio el partido, hemos perdido el control y muy decepcionado", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



"Creo que es una decepción. Teníamos mucha ilusión. No creo que sea un fracaso. Han sido dos partidos muy igualados ante un rival muy en forma. Somos una plantilla joven, vamos a seguir creciendo y mejorando", agregó.



Xavi descarta una posible lesión de Araujo

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, confirmó que el internacional uruguayo Ronald Araujo no tiene nada importante y que estará disponible para jugar el domingo contra el Almería.

Araujo se retiró del partido a diez minutos del final del encuentro contra el Manchester United.EFE

Araujo se retiró del campo a diez minutos para el final del partido que el Barcelona perdió este jueves contra el Manchester United y que significó la eliminación europea de los blaugrana.



"Araujo estará disponible el domingo. He preferido ser precavido porque he visto que se tocaba", admitió Xavi.