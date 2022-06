Carlos Herrera, atónito al probar esta joya gastronómica del Camino de Santiago: "La mejor que he probado"

El Camino de Santiago de Carlos Herrera se encuentra enfilando sus últimas etapas. Un camino que hemos podido seguir en 'Herrera en COPE' desde la misma Sevilla donde Herrera se enfundó la mochila de peregrino y partió hacia la conocida como ruta del Padre Sarmiento. En la conexión que ha realizado este jueves con los oyentes de COPE hemos podido descubrir uno de los bocados más sabrosos que el director del programa asegura haber probado en toda su vida, que no es poco decir.

Carlos Herrera, enamorado de la gastronomía gallega

María José Navarro daba paso a Carlos Herrera este jueves de la siguiente forma: "Cada mañana en 'Herrera en COPE', diario del peregrino Chiruca, empresa patrocinadora del Xacobeo 21-22, conectamos con Carlos Herrera desde el Camino de Santiago", tras lo que Herrera ha explicado que "hoy las Chirucas me llevan desde Carril hasta Padrón. Unos 20 kilómetros en los que el viajero, el caminante, empieza a dejar el filo de la ría y se empieza a meter tierra adentro ya de camino a la última etapa hacia Santiago, que será mañana", ha explicado para justo describir qué joya de la gastronomía gallega le ha dejado sin palabras, algo que podemos escuchar en el siguiente audio:

Audio





Tal y como ha desvelado Carlos Herrera en el audio que acabamos de escuchar, ha descubierto uno de los manjares mejores que ha probado en su vida, en una localidad, "este Carril", que es tierra "de marisqueros, y de la almeja. La mejor que he probado en muchos años. Solo comparable a la que probé en la Habana con mi amigo Víctor Moro", ha detallado sobre el alimento que, como cuenta en al audio, le ha dado fuerzas para seguir en el tramo final del Camino de Santiago.

"Carril vale la pena, visitarlo, echar un amanecer en esta pequeña costa y enfilar el camino hacia la tierra de Pepe Domingo Castaño, que es Padrón, desde donde mañana, el caminante sale con sus Chirucas para Santiago a finalizar el Camino", ha adelantado Carlos Herrera sobre lo que le espera en las siguientes jornadas, ya pocas, que le quedan para concluir su peregrinación anual a Santiago de Compostela.

Carlos Herrera no puede más con sus perseguidores en el Camino de Santiago: "Indeseables"

Carlos Herrera ha contado cómo se encuentra ahora mismo en la "etapa desde la isla de Arosa hasta Carril y si puede ser un poquito más hasta Padrón, en caso de que las fuerzas no falten", ha detallado en plena ruta del Padre Sarmiento. "En un día un poco nuboso, pero con la ría tranquila y con la presencia de elementos como ya podemos ver", ha señalado un Carlos Herrera que cada día tiene que aguantar una nueva canción de sus hobbits quienes le persiguen a lo largo y ancho de su peregrinación a Santiago de Compostela, como se puede ver en un nuevo vídeo que Herrera ha enviado a COPE.es:

Vídeo





"No diré que indeseables o no deseados, pero llamativos", ha dicho en referencia a los hobbits, ya tres, que le acompañan desde las profundidades del bosque: "Quiero cruzar la bahía...", se han puesto a cantar, a lo que el director de 'Herrera en COPE' les ha espetado: "Pero, ¿qué bahía, si estamos en una ría?". Finalmente, los hobbits han querido recordar la doble onomástica que se celebra este miércoles 29 de junio: "Hoy es día grande en el bosque. San Pedro y San Pablo. Hoy tenemos fruta del bosque", han bromeado.

El viaje inesperado de los hobbits, que ya son tres

Este martes, precisamente esos "indeseables" hobbits pasaban de ser tan solo dos a tres: "Esta mañana vamos a ir hasta Arosa, a la isla de Arosa, desde este Cambados extraordinario y aquí acompañado de esta gente. ¿Cómo lleváis el camino?", le ha preguntado Carlos Herrera a los dos hobbits que le acompañaban. Lo que no podía esperar era que estos le responderían haciendo una versión muy personal del clásico 'Háblame del Mar, Marinero', de Marisol, a un particular 'Háblame del Mar, Herrera', que se puede ver y escuchar en el siguiente vídeo:

Vídeo





Y es que, tal y como se puede ver en el vídeo, hay una aparición inesperada en el Camino de Santiago de Carlos Herrera: "¿Y ese de ahí, quién es?", apunta el comunicador de COPE tras descubrir que, finalmente, hay tres hobbits y no dos: "Soy el nuevo", replicaba el nuevo miembro de la compañía de Santiago.

Tierra, mar o un agujero, ¿de dónde salen los hobbits?

Desde este martes, tal y como ha contado Carlos Herrera, ya son tres los hobbits los que le siguen en su camino hacia Santiago de Compostela, lo que le genera una duda al director de 'Herrera en COPE': "Bueno, entonces aclaradme. ¿El nuevo ha salido de los bosques o ha salido del mar?", los hobbits, sin llegar a especificar de dónde vienen, terminan por asegurar entre risas: "Somos anfibios". Unas declaraciones que se pueden ver en el siguiente vídeo:

Vídeo





Sea como fuere, el camino continúa. Pertrechado con los recuerdos de las etapas pasadas y la compañía fiel de los pequeños hobbits, Carlos Herrera no puede hacer otra cosa que no sea admirar la nueva parada en la que se encuentra: "Mirad qué plaza más bonita, plaza preciosa. Bueno, vamos hacia la isla de Arosa y ahí, a ver si llegan vivos", ha asumido con pesadez Carlos Herrera.

Carlos Herrera no da crédito a la sorpresa que recibe en pleno Camino de Santiago

Los hobbits llevan acompañando a Carlos Herrera desde que, con el amanecer y con la isla de La Toja al fondo, nuestro comunicador escuchaba diferentes rumores y voces, lo que le llevaba a preguntarse "¿qué está ocurriendo?", para que acto seguido los famosos "hobbits" comenzaran a subir las escaleras al ritmo del famoso "No puedo vivir sin ti", eso sí, cambiando parte de la letra por "Herrera" y se unieran así al recorrido del Camino de Santiago con él.

Vídeo





No obstante, el presentador, aún sorprendido, les preguntaba que dónde estaban y añadía "¿no erais tres?". Y es que, al parecer, "el otro se incorporará mañana, está de servicios propios, malito". Dos hobbits que han conseguido unirse a la aventura y que "no han salido de los bosques, sino de las playas" debido a que ya "somos acuáticos", finalizaban. Ahora ya, los tres reunidos con Herrera, continúan su peregrinar por Galicia siguiendo la ruta del Padre Sarmiento.

Herrera, sin palabras por lo que se encuentra en el Camino de Santiago: "Aconsejo apartarse un poco"

Si algo está claro es que las anécdotas que nos deja Carlos Herrera en sus viajes son cuanto menos divertidas. Esta misma semana llegaba a Tierra de Campos, una comarca que pasa por las provincias castellanoleonesas de Palencia, Valladolid, Zamora y León y que cuenta con una gran belleza. Y es que el paisaje cerealista de Castilla "es el brote del románico más singular e importante", destacaba el director de 'Herrera en COPE'.

Es por ello por lo que el presentador aconsejaba apartarse para conseguir llegar hasta Támara, "un municipio que no se pueden perder" para "postrarse ante la belleza que uno allí tiene a su alcance", además de Villasirga y muchas otras poblaciones tan elegantes que pisará a lo largo de su recorrido y que, como no podía ser de otra manera, mostrará en su diario particular como peregrino en el famoso Camino de Santiago.