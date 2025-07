"Al Gobierno le viene muy bien lo de Torre Pacheco así no se habla de Cerdán o la financiación de Cataluña"

"¿Qué ha pasado en Torre Pacheco? El detonante de todo es la agresión, sin motivo alguno, a un hombre de 68 años por parte de una o varias personas que identifica como magrebíes. Esa agresión se produce en al mañana del miércoles y el jueves la noticia ya está corriendo como la pólvora. Cualquiera que use las redes sociales pudo observar como iba creciendo un lógico sentimiento de indignación ante la aparente impunidad en la que se había cometido la agresión.

En 48 horas, en las redes se fue construyendo un relato en el que había verdades, medias verdades y bulos y esa mezcla transforma la indignación en ira. No hay noticias de la investigación, no hay noticias de detenidos y frente a esto va tomando forma la idea de tomarse la justicia por su mano frente a la a aparente impunidad de la que gozan los agresores de este hombre de 68 años. En ese momento, ya no hablamos de esa agresión en concreto, sino que hay ya una reacción contra la inmigración en general y el escenario es Torre Pacheco.

Esto fue creciendo a la vista de todos pero da la sensación de que las primeras horas de altercados pillaron descolocadas a las fuerzas de seguridad, o mejor dicho, a los mandos políticos que deben de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y garantizar que la justicia se ejerce desde el estado y no de forma particular.

El resto ya lo sabes: enfrentamientos entre grupos por la calle de esta ciudad murciana donde la población migrante, especialmente magrebí, roza el 30%. Y la policía y la Guardia Civil en medio: acusados por unos y otros de inacción. La extrema derecha les señala por proteger a inmigrantes violentos y la extrema izquierda les señala por hacer la vista gorda ante la reacción de grupos ultras. La Guardia Civil ha impedido esta madrugada un conato de enfrentamiento entre magrebíes y un grupo de fuera de localidad.

La realidad es que hay 8 detenidos, entre ellas 5 personas de nacionalidad española y otros 3 magrebíes, 2 de ellos esán acusados de encubrir al agresor de ese anciano de 68 años y facilitar su huida. No son de la localidad.

Lo que ocurre en Torre Pacheco hay que tomárselo muy en serio. No es habitual en España pero tampoco podemos pensar que es un episodio de verano sin más. Puede volver a pasar en cualquier momento y en cualquier lugar porque es muy fácil encender la chispa con la inmigración ilegal que te recuerdo, se percibe como el principal problema para los españoles, según el CIS.

Tampoco faltan intereses políticos en todo esto, VOX trata de canalizar la indignación en Murcia tras la agresión y en la izquierda en general ya han comenzado a agitar el miedo a la ultraderecha, con el Gobierno a la cabeza. Al cual el asunto de Torre Pacheco le viene muy bien porque así no se hablar de Cerdán o de Ábalos ni tampoco de la financiación a la carta de Cataluña que hoy se está negociando en Barcelona".