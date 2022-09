Carlos Herrera saca pecho por la última hazaña histórica del Betis: "El primero bajo el reinado de Carlos III"

La muerte de la Reina de Inglaterra es, sin duda, la noticia más importante de estas últimas horas, si no de los últimos años. En COPE hemos preparado un amplio despliegue en el que puedes seguir las últimas horas al detalle y enterarte de las historias más sorprendentes sobre una de las jefas de Estado (Estados, en realidad), más importantes del siglo XX y lo que llevamos de XXI.

Carlos Herrera, como no podía ser de otra forma, ha comenzado 'Herrera en COPE' con el análisis y las claves de la última hora que se está viviendo desde Londres, todo ello sin dejar de lado un tema que es de vital importancia para el comunicador: el Real Betis Balompié.

El hito histórico que Carlos Herrera destaca sobre el Betis

"Hoy son noticias varias cosas, salpicadas todas ellas con un rostro de fondo", ha comenzado a relatar Carlos Herrera a las siete de la mañana. En ese momento, no ha querido olvidar un tema de vital importancia: "Bueno y también con un equipo, porque el Betis es el primer equipo andaluz que vence en Europa durante el reinado de Carlos de Inglaterra", ha querido destacar el declarado aficionado del equipo sevillano. "Es decir, siempre haciendo historia. Inevitablemente, es que, aunque no la busques, haces historia, ha presumido Carlos Herrera.

En tono de broma y al hilo de lo que la actualidad demandaba, el tema del Betis no ha vuelto a ser tratado hasta que José Antonio Naranjo ha tenido que hacer la sección de los deportes de 'Herrera en COPE', momento en el que no ha podido dar crédito a los titulares previamente destacados por Herrera: "Buenos días, yo he estado a punto de tirarme por el balcón esta mañana a las siete cuando he oído tu titular: el Betis hace historia al convertirse en el primer equipo andaluz que vence durante el reinado de Carlos de Inglaterra", ha enunciado un sorprendido Naranjo que ha hecho que el resto de colaboradores comenzase a reír.

¿Un nuevo trofeo para el Betis?

Carlos Herrera, lejos de amilanarse, ha insistido en su tesis: "Señores, ahí está", a lo que Naranjo ha añadido: "No me he tirado porque es una primera planta y no me iba a pasar nada". Aun así, Herrera ha asegurado que "yo, son datos que dejo", mientras que Jorge Bustos le daba la razón: "Es incontestable el dato". Naranjo le ha querido hacer una propuesta al líder del 'prime time' de la radio en España: "Sí, pero además yo creo que deberíais ponerlo en la sala de trofeos, que andáis escasitos, lo ponéis ahí también, con el diploma ese...", a lo que Bustos, en defensa de los béticos, ha matizado: "Junto a la Copa del Rey", para que Naranjo concluyese: "Y además os habrá pillado por sorpresa que haya muerto la Reina, que es joven".

Por último, Carlos Herrera ha querido recordar la hazaña histórica verdiblanca en su monólogo de las ocho de la mañana: "El Betis, también a su vez, ha sido el primer equipo andaluz en vencer en competición europea bajo el reinado de Carlos III. Son modos de hacer historia", ha terminado por destacar un Carlos Herrera que, sin dejar de contar la última hora sobre todo lo que rodea al fallecimiento de una de las figuras clave del siglo XX, no ha renunciado a ensalzar al Betis.