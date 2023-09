Carlos Herrera desvela el problema médico que ha sufrido: "Me sometí a una intervención quirúrgica"

Arranca una nueva temporada de Herrera en COPE y Carlos Herrera ha dado la bienvenida a los oyentes acompañado con otro Carlos, con El Pulpo, en el último tramo de Poniendo las Calles. Lo que hemos podido conocer al escuchar a Herrera es el percance médico que ha vivido en los últimos días y que, afortunadamente, no le ha impedido estar presente en el primer día de programa. "El jueves me sometí a una intervención quirúrgica", ha explicado Carlos Herrera, quien lo ha calificado como "una operación laboriosa". Todos los detalles del percance que ha superado Herrera los puedes escuchar en el siguiente audio:

Las consecuencias que ha padecido Carlos Herrera

En su conversación con El Pulpo, Herrera ha contado cómo se encuentra tras haber superado exitosamente la operación a la que se ha sometido (y de la que da todos los detalles en el audio anterior). "Te deja un poco más tonto durante unos días", ha confesado el comunicador más valorado de la radio en España.

"El cirujano era muy bueno", ha querido destacar Herrera en agradecimiento al médico que dirigió y llevó a cabo un proceso del que todavía se sigue recuperando, aunque no haya impedido que esté presente, al pie del cañón, en el primer día de la temporada radiofónica en Herrera en COPE.

¿Y qué secuelas le han quedado a Herrera? Pues él mismo lo ha confirmado en el audio anterior, donde podemos escuchar cómo se toma con humor la operación que ha superado y su estado actual: "Hablo con media boca, la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara", ha querido destacar, destacando algunas dificultades que todavía nota a la hora de mover los músculos faciales.

El Pulpo, interesado por el estado de salud de Carlos Herrera le ha querido preguntar por lo más cotidiano, por si puede hacer vida normal: "Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada, como si me hubieran dado un guantazo", ha insistido. La imagen, digna de ser vista, es la de un Herrera que tiene alguna dificultad, como él mismo ha explicado, para mover una parte de la cara, a lo que él mismo ha restado importancia tomándoselo con humor: "Me ves hablar y se me mueve la mitad. Es muy cómico".

Puedes escuchar la sección completa en la que Carlos Herrera y El Pulpo comentan algunos temas de actualidad, comparten buena música y anticipan lo que va a venir en el día, en el siguiente audio:

Una nueva temporada de Herrera en COPE

Este lunes 4 de septiembre da comienzo una nueva temporada de Herrera en COPE. El mejor equipo radiofónico, liderado por el inigualable Carlos Herrera, te trae cada día la última hora, el análisis más preciso de la actualidad y el mejor entretenimiento para que estés informado y acompañado con la mejor radio.

Para ello, Carlos Herrera cuenta con los mejores colaboradores y con las voces más destacadas. No te pierdas ningún momento desde este mismo lunes, todos los días de lunes a viernes a partir de las 6:00 de la mañana.