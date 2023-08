Carlos Herrera desvela la bebida que le sirven en la recepción con los Reyes, lo mejor de Herrera en COPE

Durante el mes de agosto echamos la vista atrás para recordar los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, nos fijamos en el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, en el que el Salón del Trono del Palacio Real acoge una recepción de los Reyes. En la última, la de 2022, asistieron unos 2.500 invitados entre autoridades y sociedad civil. Los invitados eran procedentes del mundo de la política, de la comunicación o de la cultura, y entre ellos, se encontraba el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, como ya era habitual los años anteriores.

En esta ocasión especial, pudieron saludar uno a uno a los Reyes y después pasar al Comedor Real para disfrutar del cóctel y de una agradable y extendida conversación. En esta ocasión, explicaba Carlos Herrera que los camareros ofrecían a cada invitado "un vaso de lo que usted quiera". Descubre, en el siguiente audio, qué bebida ha podido disfrutar Herrera en este Palacio del siglo XVIII, se la sirvieron a su gusto "bien fresquita":

Audio





Ángel Expósito explica la situación en la que se encontrará Felipe VI en la ronda de consultas

Precisamente el Rey Felipe está tomando protagonismo desde el 23 de julio, y es que el Jefe del Estado es el que va a encargar a uno de los líderes políticos que forma gobierno. Sin embargo, con los números tan ajustados y los pactos en el aire, la tarea se antoja complicada.

El monarca tiene un "papelón", como ya adelantaba Ángel Expósito tras conocer los resultados de las elecciones generales: "La situación de la política española es endiablada, así lo hemos querido los votantes, así lo quiere el sistema parlamentario y así lo quieren los partidos. Pero, desde el punto de vista constitucional, es el Rey Felipe quien ha de proponer a las Cortes un candidato a presidente del Gobierno".

"En la ronda de consultas, cuando el Rey se reúna con los distintos partidos políticos, nos vamos a encontrar con que, buena parte de las formaciones que van a apoyar con seguridad a Pedro Sánchez, no van a ir ni siquiera a la reunión con el Rey Felipe. Me refiero a Bildu, a ERC, vete a saber el PNV y no te digo Puigdemont... ¿Te imaginas la foto de Puigdemont con el Rey Felipe en Zarzuela?", analizaba el directo de 'La Linterna', como puedes escuchar en el siguiente audio.

Vídeo





Herrera: "Es lógico que Puigdemont prefiera a Sánchez antes que a los que prometen cumplir la ley"

Este jueves era una fecha marcada en el calendario y Carlos Herrera se ha puesto a los mandos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación. Horas antes del arranque de la legislatura y la formación de la mesa del Congreso, el comunicador analizaba el tablero político y la difícil situación en la que se encuentra el PP. Escúchalo en el siguiente vídeo.