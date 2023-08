Carlos Herrera confiesa cuál es la bebida que no ha probado nunca, entre lo mejor de Herrera en COPE

Carlos Herrera es una de las personas que mejor conoce la comida y bebida de nuestro país. El comunicador es un amante declarado de la cocina española, y no duda en acompañar con un buen vino cualquiera de los platos que come. Precisamente por eso, Antonio Naranjo le quiso trasladar una pregunta a Herrera sobre unabebida muy concreta, haciéndose eco de los mensajes de la audiencia. Una bebida que, según aseguraba, no ha probado nunca. Aquí tienes el audio con este gran momento.

Muchas de las bebidas más comunes en España han surgido de mezclar un refresco con una bebida espirituosa. La mayoría tienen un sabor aceptable y han sido probadas muchas veces antes de ser introducidas en el mercado hasta dar con la mejor combinación. Sin embargo, no a todo el mundo le gustan las mismas combinaciones. Carlos Herrera y todo el equipo del programa se desplazaron en aquel momento a Cepa 21, unas bodegas de gran calidad situadas en la localidad de Castrillo de Duero (Valladolid). De ahí que el tema estuviera relacionado con el desarrollo del programa de ese día y la audiencia hiciera preguntas sobre ello.

"La manzanilla y el fino me gustan mucho, pero me gustan en soledad"

En este caso, la bebida combinada tenía como protagonista principal el vino. Producto que se puede tomar solo, pero también en compañía de una bebida gaseosa, un refresco, fruta... etcétera. Uno de estos derivados del vino es, por ejemplo, el tinto de verano, una bebida de la que sí le gusta al comunicador: "He probado el tinto de verano, del que he sido siempre muy partidario", explicaba.

Otras de las bebidas combinadas que también ha probado Carlos Herrera y que es muy típica de su tierra es el rebujito, aunque esta no le gusta especialmente, "consiste en mezclar el seven-up con la manzanilla", ejemplificaba. "A mí eso no me gusta porque la manzanilla me gusta mucho, el fino me gusta mucho y en soledad. Creo que está mucho más bueno", añadía el comunicador.

Carlos Herrera y el equipo de 'Herrera en COPE' hicieron ese día todo el programa desde una ubicación privilegiada como es la Ribera del Duero. Allí están situadas las bodegas Cepa 21, enmarcadas en un proyecto innovador y moderno, pero también anclado en raíces profundamente tradicionales. Aquí puedes escuchar la entrevista a José Moro, presidente de las bodegas Cepa.

