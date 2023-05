Carlos Herrera confiesa la única condición por la que podría votar a Sánchez: “Podemos llegar a un acuerdo”

Con los próximos comicios a la vuelta de la esquina, los partidos siguen inmersos en campaña electoral. El mapa político podría cambiar sus colores este 28 de mayo. Por ello, cada promesa y cada iniciativa cuenta para cosechar el mayor número de votos. Aunque todavía queda mucho más para las elecciones generales, las cuales, apuntan a que podrían celebrarse a finales de año, un oyente de 'Herrera en COPE' le ha preguntado aCarlos Herrera sí le podría votar a Pedro Sánchez bajo una condición. Y ojo, porque Herrera no ha descartado esa posibilidad, aunque eso sí, bajo"un acuerdo". Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio





Desde la presencia de "terroristas" en las listas de Bildu hasta la ayuda del cine por dos euros

Como ha explicado Antonio Naranjo en esta sección dedicada a los oyentes, "Sánchez y el partido socialista se ha quejado mucho de la explotación del terror al PP". En referencia a esto, Naranjo ha mostrado distintas declaraciones de dirigentes socialistas lanzando acusaciones sobre diviersos episodios como el 11M, la Guerra de Irak, el caso del Yak-42, el desastre del Prestige y del ébola. Apelando a estas acusaciones, Carlos Herrera ha recalcado que "habría que recordar que España no fue a la Guerra de Irak. Fue después movilizada por Naciones Unidas, pero no apoyó la guerra sino lo que hicieron EEUU y Reino Unido, y no envío tropas".

En referencia a la "inclusión de terroristas en las listas de Bildu", Juan de Salamancacomentó que "es verdad, el socialismo no usa el terrorismo para ganar votos, usa el terrorismo para gobernar". Por su parte, María José, desde Bilbao, dijo que "lo que creo que es un problema no es que esta gentuza se presente a las elecciones, esta gente que ha estado en la cárcel o que ha asesinado, el problema es que haya gente que les vote". Asimismo, Luis, desde el País Vasco, comentó que "no se puede utilizar el argumento del terrorismo en elecciones que vamos, que tiene narices y si se puede llegar a presidente y gobernar con terroristas, ¿esto cómo va?".

Otro tema muy comentado ha sido la propuesta del Consejo de MInistros para que los más mayores puedan acudir al cine los martes por dos euros. Los oyentes han comentado esa tendencia de Sánchez a "confundir el estado social con la sociedad estatalizada". En 'Herrera en COPE', Miguel comentó en tono irónico que no nos hemos leído "la letra pequeña de las entradas de cine a 2 €". Este vallisoletano nos dijo que "os vais a tener que ver antes de la película un capítulo de La Moncloa Factoría de Ficción...".

A su vez, Ana compartió su reflexión: "Los problemas que tiene España se arreglan mandando a los mayores de 65 años al cine por 2 € y a los jóvenes hacer el Interrail.Como no sea para mantenernos entretenidos y no ver que las administraciones dependientes del Gobierno de España no funcionan..." señaló esta oyente. Escucha a los oyentes de 'Herrera en COPE' en el siguiente audio.





Audio Pablo Delgado





Herrera analiza "la presencia de ETA en las listas de Bildu"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al igual que los oyentes, Carlos Herrera ha dado su visión sobre las nuevas vistas de Bildu en monólogo matinal. Escucha su lectura en el siguiente vídeo. Puedes seguir toda la actualidad desde 'Herrera en COPE'.