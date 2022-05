El enganchón entre Carmelo Encinas y Antonio Naranjo por el espionaje a Sánchez: "¡No seamos ridículos!"

Este lunes, día dos de mayo, festivo en muchas de las regiones de España, y en especial en Madrid, el gobierno decidió convocar una rueda de prensa para hacer un anuncio de manera urgente. Félix Bolaños apareció con rostro solemne para anunciar que desde Moncloa se tenía constancia del espionaje que habrían sufriso tanto Pedro Sánchez como Margarita Robles en sus móviles hace un año. La intrusión en los dispositivos, según Moncloa, se habría llevado a cabo con el software israelí Pegasus, el mismo que los políticos independentistas, aseguran, se ha utilizado para espiarles a ellos por parte del CNI.

Una película de espías que estamos viviendo en el seno del gobierno y por el que Carmelo Encinas y Antonio Naranjo han mantenido una acalorada discusión en 'Herrera en COPE'.

Carmelo Encinas y Antonio Naranjo se enzarzan por la fecha de la rueda de prensa de Bolaños

"¿No hubiera sido más conveniente hacerlo hace una semana, cuando tenía un pleno en el Congreso de los Diputados, donde se estaba jugando el decreto anticrisis?", ha preguntado Carmelo Encinas en relación a la fecha elegida desde Moncloa para anunciar el espionaje sufirdo por Sánchez y robles.

?? ¿Por qué Bolaños hizo público el espionaje a Sánchez y Robles con

Pegasus justo el 2 de mayo?



?? Carmelo Encinas y @antoniornaranjo han mantenido una acalorada discusión sobre este tema ?? pic.twitter.com/L6Jt2wXsWg — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) May 3, 2022





"Te conviene el 2 de mayo, como se sigue diciendo por ahí, que es que me deja alucinado, para opacar el 2 de mayo de Díaz Ayuso. No seamos tan ridículos, porque esto resulta ridículo. A ti te resulta que el ministro ha mentido porque, según tú, le convenía ayer. Un poquito de rigor", le ha espetado Encinas a su contertulio Antonio Naranjo, quien se ha dispuesto a darle la réplica.

Por su parte, Naranjo ha querido destacar que "el ministro Marlaska, que por cierto, es el responsable de las comunicaciones del presidente y de los ministros, no es Margarita Robles a la que señalan, es al ministro Marlaska". Al titular de Interior, Naranjo le ha pedido "que salga diciendo, si se atreve, que en un año, al presidente del gobierno, los servicios de inteligencia y de seguridad del país, no le habían mirado el teléfono para ver si había tenido un troyano o un Pegasus. ¿De verdad crees que es sostenible?", le ha preguntado a Encinas.

Y es que Naranjo ha insistido en su argumentación: "Intentan no arrastrar la imagen internacional de España y de sus servicios de inteligencia a dos semanas, a dos meses de que se haga una cumbre de la OTAN y prueban con la Comisión de Secretos Oficiales. Como con eso no es suficiente, sacan la bala de plata", ha explicado Antonio Naranjo, quien considera que si la versión del ejecutivo "no es una mentira, es todavía peor. Porque lo que tenemos son unos negligentes en el gobierno, incapaces durante casi un año, de custodiar la seguridad nacional y los secretos del estado en sus teléfonos móviles. Como eso es absolutamente inverosímil, hay que concluir que lo sabía, como lo sabía Macron. Si no es inverosímil, si hemos tenido la seguridad nacional expuesta durante un año, alguien tiene que dimitir", ha analizado Antonio Naranjo en su discusión con Carmelo Encinas en la tertulia de 'Herrera en COPE'.

