Carlos Herrera comparte su alegría tras la victoria del Betis: "En los penaltis me he metido en el baño"

El Real Betis se ha proclamado ganador de la Copa del Rey tras enfrentarse al Valencia en el estado de La Cartuja, en Sevilla. El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, no ha querido perderse el partido y, desde primera hora del día, le hemos podido ver por las calles de Sevilla con la camiseta de su equipo, el Real Betis Balompié.

Al final del partido, el comunicador ha explicado a Juanma Castaño, en directo, en 'Tiempo de Juego', cómo ha vivido el partido y sus sensaciones tras la victoria bética. Herrera reconoce que lo ha pasado "muy malamente", "En la prórroga he salido, me he ido a los pasillos, incluso me he querido salir fuera porque era una tragedia. En los penaltis me he metido en el baño y he salido cuando he visto que ha fallado el Valencia. Ha sido un partido de agonía", ha explicado el comunicador, notablemente eufórico por la victoria.

Carlos Herrera ha explicado que, tras el final del partido, va a volver a ponerse camiseta de rayas blancas y verdes y se va a ir al centro de Sevilla: "Yo ahora me cambio, me quito la formalidad que llevo, que para el palco llevo hasta una corbata verde, me pongo la camiseta que tengo en una bolsa y me voy al centro de Sevilla".

Ante la pregunta de si es el momento de su vida como bético en el que ha sido más feliz, el comunicador ha recordado la anterior Copa del Rey, que recuerda como "una alegría extraordinaria", así como "la clasificación para Champions antes que ningún otro equipo andaluz".

Por último ha valorado el partido: "Me han gustado un par de tíos del Valencia que son muy buenos. Además, me ha gustado mucho Borja Iglesias y Joaquín, que cuando ha entrado ha tenido dos o tres toques de maestro. El partido ha sido bastante igualado, creo que el árbitro ha cometido errores de libro. El Valencia se ha empleado con muchísima dureza, me recordaba un poco a la Holanda de la final de Mundial contra España. Podría haber ganado uno u otro. Desde luego, si hubiera marcado el Valencia, ese ya no lo habríamos empatado, por eso lo importante era que no nos marcaran".