El Arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Toma el relevo del Cardenal Blázquez, en un ejercicio de colegialidad que se producirá ahora cada cuatro años y que, aunque tenga evidentes implicaciones sociales y políticas, no se rige por los parámetros de quienes, a menudo desde fuera de la institución, lo encuadran todo en esquemas políticos que nada tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia.

Los nuevos responsables de la Conferencia Episcopal que vamos conociendo son hombres y nombres nuevos, que con sus particulares acentos, quieren ponerse al servicio del bien común, como ha dicho el Cardenal Omella, en tiempos complejos de desafíos culturales de largo alcance que giran en torno a profundos cambios antropológicos y éticos.

La respuesta de la Iglesia, ha dicho el Cardenal Omella en El Espejo de COPE, tiene que ser la Verdad en la Caridad. Hay que afrontar estos retos con la alegría del Evangelio, con la esperanza firme en Cristo resucitado, y no caer en fatalismos ni en trincheras.

El Cardenal Omella ha subrayado que la Iglesia no quiere privilegios pero sí que se la trate con dignidad y se le permita desarrollar su misión en libertad. En su primera entrevista concedida a un medio tras su elección no ha faltado una referencia cálida a la familia, que todos deberían custodiar, también el Estado, que no debe pretender ocupar todo el espacio de la ciudad común, sino ser subsidiario de la sociedad y de sus numerosas iniciativas.