Omella, en su primera intervención: "Debemos colaborar con el Gobierno porque todos nos necesitamos"

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha sido elegido este martes Presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2020-2024. En su primera comparecencia como presidente de la Conferencia Episcopal Española, Don Juan José Omella ha dado las gracias a los obispos por la confianza depositada en él: “Entro en este camino con temblor, porque nunca he sido presidente. Lo haré fijándome en mis predecesores y más concretamente en Don Ricardo, siempre prudente y en comunión con todos, y con gran amor a este mundo que nos toca vivir. No podemos servir a una sociedad o a una iglesia si no amamos”.

El Arzobispo de Barcelona ya ha avanzado en la comparecencia que se elaborará un nuevo plan pastoral para el año próximo “orientadas a cómo caminar juntos para dar respuesta a la sociedad y a la Iglesia con la tarea que tenemos. Como dice el Papa, debemos ser evangelizadores en el mundo de hoy. Una Iglesia en salida, en contacto con la sociedad. En los nuevos estatutos hay algo significativo, que es potenciar la sinodalidad, caminar juntos. Es lo que propugna el Papa Francisco”.

El cardenal no ha entrado en valorar en profundidad asuntos de calado como la nueva ley educativa o la mesa de diálogo de Cataluña, pero sí que ha manifestado la disposición de la CEE de dialogar y colaborar con todas las instituciones, incluida la del Estado: “Estamos al servicio del bien común. Debemos colaborar, porque todos nos necesitamos: las instituciones y las asociaciones privadas y públicas. Yo al Gobierno actual, en una sociedad tan compleja, les deseo el éxito en temas complicados que tocan cada día. Rezaré y colaboraré en la medida de lo que pueda”.

CATALUÑA, MEMORIA HISTÓRICA Y FISCALIDAD

En la cuestión de la fiscalidad, el Arzobispo de Barcelona ha reiterado que la Iglesia “no quiere privilegios, pero que se nos trate con dignidad y respeto, como a todas las instituciones. Es lo loable y deseable”, ha precisado.

Sobre las negociaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, ha remarcado que el papel de la Iglesia es la de “buscar los caminos dirigidos a la creación de puentes, la convivencia y la fraternidad”. Además, ha remarcado que “cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo, porque si buscamos el enfrentamiento, se producen heridas y dolor, algo que no quiero para el pueblo español ni para la Iglesia Católica”.

La convivencia ha sido de nuevo palabra clave tras ser preguntado por la Memoria Histórica, señalando que “la convivencia es posible y no confrontar. Debemos unirnos en el amor y saber perdonarnos. Todos tenemos que pedir perdón y avanzar en la reconciliación”, subraya.

CORONAVIRUS

Sobre la crisis sanitaria a nivel mundial provocada por el Coronavirus, el presidente electo de la CEE ha explicado que la Iglesia seguirá las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, ha abogado por quitarle hierro al asunto: “Quisiera quitar la alarma, que cunde mucho. Nos preocupa a todos, pero cuántas muertes tenemos cada día por gripes, accidentes de coches, o cuántas padecen tantas enfermedades no curables. Hay que estar abiertos a no crear alarma, a ser prudentes”, ha declarado.

MUESTRA DE APOYO A BLÁZQUEZ

Junto a Don Juan José Omella ha estado el presidente saliente de la CEE, Don Ricardo Blázquez, que ha dado las gracias a la prensa por estos seis años en los que ha estado al frente del organismo episcopal: “La iglesia es también comunicación, porque es palabra. Gracias a los periodistas por vuestro servicio”

Una vez elegido el nuevo presidente, ha explicado, “le hemos dado la enhorabuena y le hemos recibido como nuestro presidente. Le hemos expresado nuestra disponibilidad para apoyarle como CEE”.