Capitán de Navío Juan Carlos I: "Los visitantes de Getxo nos daban las gracias por estar allí"

Miles de personas han pasado por el portaaeronaves "Juan Carlos I", atracado en Getxo este fin de semana. Las dos jornadas dejaban una estampa con enormes colas para acceder al barco, con varias horas de espera, y problemas de circulación, con la vía de acceso al puerto deportivo cerrada y las plazas de aparcamiento de la zona completamente ocupadas. “Los visitantes nos daban salas gracias por estar allí y nos decían que teníamos que volver mucho más”, ha contado en 'Herrera en COPE' el capitán de navío Francisco José Asensi.

“Esta visita ha superado todas las expectativas. En Motril estuvimos 19 horas con más de 15.000 visitantes, en Getxo fueron 14 horas y hemos recibido 14 mil visitas. Ha sido el récord por ahora”, ha afirmado. “Hemos recibido el cariño de miles de bilbainos que han hecho que esta visita sea inolvidable”.

El Capitán de Navío no ha entrado a valorar si ha sido una bofetada para quienes pedían no visitar un barco de guerra español. “No entramos en valoraciones políticas, estamos ajenos a cualquier debate", ha zanjado.

Sin embargo tras el éxito de la visita, la Armada anunciaba que pronto volvería con "otra de nuestras unidades más insignes". Sobre este asunto el capitán Asensi ha explicado que el buque entre sus actividades está "ir donde se nos ordena, también en extranjero porque un buque de la Armada es un embajador de España”.

“Adiós con el corazón ❤️”, #Getxo...



Sin palabras ante las más de 13.500 visitas y resto de personas que habéis despedido a nuestro buque insignia #JuanCarlosI.#BuenasNoches, hasta pronto y de nuevo: ¡Gracias!

— Armada Española (@Armada_esp) 24 de marzo de 2019

El portaaviones, que ha participado en aguas del Cantábrico en el ejercicio "Sirio 19", llegó el viernes al puerto vizcaíno, donde ha celebrado dos jornadas de puertas abiertas, el sábado de 10:00 a 18:30 horas y el domingo de 10:00 a 13:30 horas. “Este ejercicio es el más importante que este año hace el Ejército del Aire para comprobar y mejorar las capacidades de defender el espacio de seguridad aéreo español”, ha explicado.

Por el momento el buque navega rumbo a Rota, donde está previsto llegar el jueves y tras 48 horas de preparación “saldremos de nuevo a un ejercicio en aguas de Cádiz. El 6 de abril una tendremos una jura de bandera en Algeciras”.