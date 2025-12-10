Paco González, tras el liderazgo de Tiempo de Juego en el EGM: "Por encima de los números está algo que es el afecto y el cariño que sentimos de todos los oyentes"

2.106.000 personas escuchan cada fin de semana a Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. 2.091.000 oyentes los sábados y 2.121.000 los domingos convierten a Tiempo de Juego en líder de la radio deportiva. Tiempo de Juego es el líder de la temporada en la radio deportiva española. En total, 323.000 oyentes más que en la oleada anterior, lo que supone un aumento del 18% en la audiencia, han confiado en Paco González y Manolo Lama para seguir los grandes eventos deportivos vividos durante estos meses

PACO GONZÁLEZ

El propio Paco González, antes de que comenzara los encuentros entre el Real Madrid y el Manchester City por un lado, y por otro, el duelo entre el Athletic y el PSG, quiso agradecer a los oyentes el apoyo recibido: "Podría decir lo de siempre, que es muchísimas gracias por escuchar Tiempo de Juego, por elegir Tiempo de Juego, que lo digo, podría decir lo de siempre. Enhorabuena, habéis vuelto a hacer a vuestro programa el líder de la radio deportiva del fin de semana, que lo digo también, pero quería decir otra cosa más y es que por encima de los números que son maravillosos y que lo vamos a celebrar si Dios quiere mañana y muchos días más, porque es otra cosa, ¿no? Pero esta relación con qué tal de celebrar, por encima de los números está algo que yo no sabría cómo describir y es el afecto el cariño que sentimos de todos los oyentes o al menos de los oyentes que nos lo hacen saber".

"Da igual que sea el señor que se acercó a Mansilla en Talarrubias y le dijo, "En cuanto me recupere de mi problema de salud, quiero ir a veros. Es mi sueño", que la familia que ayer le llevó bocatas a Antonio Ruiz y Rubén Martín que estaban en Eindhoven, bocatas de tortilla de patata, que los que vienen aquí al estudio y nos demuestran su cariño y su afecto ", recuerda Paco González alguna anécdota vivida con oyentes.

Paco González y Pepe Domingo Castaño

Para acabar su discurso, Paco González señaló que "solo la puedo definir de una manera, qué bonita es la vida y qué bonita es la radio", antes de acordarse de 'La Leyenda' Pepe Domingo Castaño: "Y termino diciendo que Pepe tiene que estar muy feliz y nosotros por Pepe y que gracias por elegir la radio".