Belén Esteban no puede contener las lágrimas cuando le cuentan lo que hacía su madre en Navidad: "No esperaba"

Acaba de ser su cumpleaños, ha cumplido justo 50 años, y asegura, tímida y emocionada en Herrera en COPE, que lo daría "todo" por volver a su infancia "y ver a mi padre". Ahora, desgraciadamente, eso es imposible, pero con un breve recorrido por su vida, nos adentramos en esas partes menos conocidas de una muchacha que se crio en una familia humilde en San Blas y terminó convirtiéndose en el rostro más famoso de la televisión española.

Es María Belén Esteban, o más conocida como Belén Esteban. Sobran las introducciones, porque ella misma es, en sí, un personaje de sobra conocido. Ella creció en una familia humilde en el barrio madrileño, era el ojito derecho de su padre Francisco, que era pintor de brocha gorda, y sobre todo después de que le diagnosticaran diabetes con 9 años.

Su madre, María del Carmen, era limpiadora en unas galerías comerciales y en el colegio donde estudió Belén. En navidades, las cosas en su casa se apretaban, y apenas tenían dinero para agasajar a sus hijos. Pasaban todos los días por un edificio donde trabajaban unas mujeres, aunque, para la pequeña Belén, ellas eran ayudantes de los reyes magos. Hasta aquí, el relato, ya le ha hecho llorar a Belén Esteban. Aquí puedes escuchar el emocionante relato:

"Las visitas coincidían con esas fechas y aparecían paquetes en el salón días después... Un año, Mari Carmen salió de casa con un collar, se encontraron un anillo con un brillante por el camino, y tras pasar por la casa se dio cuenta de que su madre no llevaba esas piezas, fue cuando descubrió que aquel almacén era una casa de empeños" relataba Alberto Herrera.

Ella, enseguida, se emocionaba al recordar a aquella niña y a su madre. "Me has hecho llorar, me ha gustado un montón... Varias veces he ido con mi madre a la casa de empeños y ahí se encontró un anillo. Mi madre estará llorando como una madalena, no me lo esperaba y me ha encantado un montón...Me voy de aquí llorando hoy" decía.

Sor Mercedes, una de las personas más importantes en su vida

Sí, ha seguido llorando mientras recordaba con tanto cariño su infancia y esos momentos que vivió junto a sus padres. Nos contaba que, a raíz del trabajo de su madre como limpiadora en un colegio, le aceptaron a ella como estudiante.

Ahí es donde conoció a Sor Mercedes, a quien ella considera "mi monja. La he querido como a mi madre. Me llevaba a todos los lados mientras mi madre limpiaba. La gente dejaba ropa y ella buscaba lo mejor para mis hermanos y para mí" decía.

"El 8 de noviembre era su cumpleaños y de mi padre, y el mío el 9. Ella me crio y tengo recuerdos buenísimos, íbamos juntas a todos lados de la mano. En mi casa tengo fotos de ella, cuando murió yo ya tenía a Andrea y era su locura, ella era mayor y veía a mi hija y me veía a mí" decía.





Sigue teniéndola muy presente, como a su padre, a quien recuerda en Herrera en COPE con mucha emoción. Y es que recuerda que los domingos, tras comer un cocido, sus hermanos se iban a jugar a un descampado y ella se quedaba con su padre viendo la televisión. "Le encantaban las películas del oeste y esos programas de llorar... Soy muy de mi padre, muy llorones. Ha sido una familia muy normal, muy trabajadora y mis padres han trabajado muchísimo para sacarnos adelante, yo recuerdo a mi familia muy feliz" sentenciaba.

Los nuevos proyectos de Belén Esteban

Sálvame ya es historia de la televisión y todos los rostros que durante años poblaron su plató, se encuentran ahora con nuevos proyectos y horizontes profesionales. Este es el caso de Belén Esteban, quien se ha embarcado en una nueva aventura audiovisual que se llama Sálvese quien pueda.

Un nuevo reality en el que los míticos colaboradores del programa original de Telecinco centrarán sus esfuerzos en encontrar nuevas oportunidades laborales en el continente americano. Veremos cómo acaban Belén Esteban y compañía, sobre todo, tras charlar con Carlos Herrera.