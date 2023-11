Carlos Herrera responde a Belén Esteban por lo que le ha dicho de él a Broncano: "Pues nada..."

Belén Esteban estuvo con David Broncano en su programa La Resistencia, una ocasión en la que se acordó de Carlos Herrera. Y es que este martes, la que fuera una de las colaboradoras de Sálvame más populares, está en Herrera en COPE para hablar con el presentador del programa. Antes de que se produzca ningún encuentro, Herrera ha querido responder a lo que Esteban le dijo sobre él a Broncano. Puedes escucharlo aquí:

Las preguntas de Broncano a Belén Esteban

María José Navarro, colaboradora del programa, ha querido reproducir para Carlos el audio en cuestión en el que la colaboradora televisiva charlaba con el presentador del programa de Movistar. "Voy a terminar con Belén Esteban que estuvo en La Resistencia", adelantaba Navarro en su charla de primera hora con Herrera.

Para ello, Navarro ha querido recordar cómo funcionan algunas preguntas que David Broncano hace a todos los invitados que pasan por su programa. "La pregunta clásica de Broncano es sobre las veces que el invitado ha hecho sexo en el último mes", una pregunta íntima que muchos de los invitados contestan como pueden. En el caso de Belén Esteban, con recuerdo para Carlos Herrera.





"Belén explicó que tiene gente en casa y que no ha podido estar íntimamente con su marido en los últimos días", una circunstancia por la que Esteban habría comenzado a reflexionar sobre qué momentos de intimidad podría tener en adelante con su marido. "El lunes cuando le pilles... ¿Cuándo os reencontráis?", es la pregunta que le lanzaba un David Broncano interesado por saber más sobre el asunto.

David Broncano le tira de la lengua

Belén Esteban hacía repaso del horario de su marido: "Hoy está trabajando... Mañana por la mañana", es la fecha que más propicia le parecía para poder reencontrarse con su marido. En ese mismo momento, un pensamiento corrió como la pólvora por su cabeza. No iba a poder ser: "¡Ah no, mañana por la mañana no, que voy a Carlos Herrera!", momento de risas en el que ella misma ironizaba: "A ver si voy a ir...", decía sin terminar la frase, dejando las palabras finales en el aire, en la mente de quien le escuchase.

David Broncano, quien vio la ocasión para apretar un poco a su ilustre invitada, quiso tirar un poco de esa cuerda. Por ver hacia dónde conducía: "Ten cuidado, no te confundas", le advirtió el presentador de La Resistencia. "A ver si le vas a echar mano a Carlos Herrera y...", continuaba avisando un Broncano que también se refirió al presentador de Herrera en COPE: "Que Carlos Herrera es muy suyo para eso", terminaba por bromear el presentado.

Carlos Herrera responde a Belén Esteban

Tras escuchar el corte de audio, que va adjunto a esta noticia, era el momento de escuchar al aludido. María José Navarro, quien hizo las veces de Broncano con Esteban, quiso saber qué opinaba Herrera. "¿Ah sí, eres muy tuyo?", es la pregunta que le planteaba entre risas. Acto seguido, se producía la siguiente respuesta del periodista almeriense.

"Está bien", se limitaba a explicar tras un largo momento de risas en directo. Pero no iba a quedar allí la cosa. Carlos Herrera quería expresar su gratitud con Belén Esteban por tener este especial recuerdo para con su persona en el programa de televisión de Movistar. "Pues nada, bienvenida sea", terminaba por bromear un Carlos Herrera que charla con una de las colaboradoras televisivas más populares de los últimos tiempos.





Los nuevos proyectos de Belén Esteban

Sálvame ya es historia de la televisión y todos los rostros que durante años poblaron su plató, se encuentran ahora con nuevos proyectos y horizontes profesionales. Este es el caso de Belén Esteban, quien se ha embarcado en una nueva aventura audiovisual que se llama Sálvese quien pueda.

Un nuevo reality en el que los míticos colaboradores del programa original de Telecinco centrarán sus esfuerzos en encontrar nuevas oportunidades laborales en el continente americano. Veremos cómo acaban Belén Esteban y compañía, sobre todo, tras charlar con Carlos Herrera.