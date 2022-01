Se desvela el motivo de salud por el que Belén Esteban tuvo que abandonar 'Sálvame' sin previo aviso

Estas últimas semanas,Belén Esteban ha acaparado ‘Sálvame’ por diferentes polémicas. Su entrevista en el ‘Deluxe’ revolucionó el plató. Por un lado, se mostró muy crítica con Paz Padilla por sus declaraciones sobre el coronavirus, a raíz de las cuales se refirió a ella como “antivacunas”. Además, también aseguró que no le quedaba mucho tiempo para retirarse de la televisión, dado que es una opción que ya está barajando. Todos estos temas se han estado analizando en el programa de Telecinco con la colaboradora presente.

Este martes, Esteban volvió a ocupar su silla en ‘Sálvame’ como cada tarde. No obstante, llamó la atención de los espectadores cuando, sin previo aviso, salió del plató para no volver a entrar. En ese momento, el público no entendía nada y no sabían si su ausencia se debía a su malestar por algunas declaraciones de sus compañeros sobre sus polémicas de los últimos días, por motivos personales o por salud.

Tal y como ha afirmado ‘Look’, la Princesa del pueblo tuvo que marcharse por un problema de salud. Según el mencionado medio, fuentes cercanas al programa de Telecinco aseguran que la colaboradora sufrió una bajada de azúcar en pleno directo que le obligó a marcharse a casa. Por este mismo motivo, el equipo tuvo que llamar a la ambulancia que, en pocos minutos, acudió a las instalaciones para poder atender a la colaboradora.





Su problema de salud

Asimismo, según señala el mencionado medio, gracias a la rápida intervención de los sanitarios, la comunicadora se encuentra bien. A pesar de ello, prefirió prevenir y no volver a unirse con sus compañeros para recuperarse en su casa. A pesar de ello, el programa continuó con total normalidad y no dieron ninguna explicación para aclarar el motivo por el que Esteban desapareció repentinamente del espacio.

No es la primera vez que la tertuliana se tiene que hacer frente a un episodio así, dado que es diabética. Años atrás, sufrió un incidente mucho más grave. Tanto que la colaboradora estuvo en coma como consecuencia de un fuerte bajón de azúcar. Ella misma lo ha recordado en más de una ocasión, motivo por el que también tiene mucho respeto al coronavirus, dado que pertenece a las personas de alto riesgo.

“Me dio un bajón de azúcar tremendo. Me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña como me llamaba, y era muy chiquitita. Lo máximo que he estado en coma han sido 18 días, oía a mis adres hablarme, mi padre me decía que volviera. No quiero hablar porque me acuerdo mucho de mis padres, que lo pasaron muy mal ahí”, contaba en una entrevista.

La colaboradora lleva arrastrando esta enfermedad desde que tiene 10 años, por lo que ya sabe controlarla. Además, ahora tiene un bomba de insulina que le permite estar más tranquila: “Miguel me habló de la bomba de insulina y yo no estaba muy convencida; pero, al final, me la puse y me cambió la vida. Siempre la llevo aquí en el sujetador metida”, contaba.