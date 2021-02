Carlos Herrera vuelve a tentar con una oferta a Belén Esteban: "Esta es tu casa"

Belén Esteban es uno de los personajes más mediáticos de nuestro país. La conocida como 'Princesa del Pueblo', ha pasado por innumerables etapas en su carrera televisiva y este mismo miércoles, Carlos Herrera le ha lanzado una nueva proposición para que amplíe horizontes laborales. Es de sobra conocido el distanciamiento que existe entre Esteban y el presentador de 'Sálvame', es decir, Jorge Javier Vázquez.

Si hace unos meses las dos estrellas del universo Mediaset protagonizaron un acalorado distanciamiento público a raíz de sus diferencias políticas, estos días hemos podido ver un nuevo capítulo en el que Belén Esteban abandonaba el plató de 'Sálvame' entre lágrimas, huyendo de una nueva confrontación en directo contra Jorge Javier.

Carlos Herrera lo tiene claro: "Ven cuando quieras"

María José Navarro era la que llevaba las noticias a la mesa de 'Herrera en COPE', anunciando que "Belén Esteban, dolida por el trato que le da Jorge Javier en 'Sálvame'", estaría buscando un movimiento en el grupo de comunicación, una reubicación que le alejase de Vázquez y arrojase todo el protagonismo sobre su persona. "Quiere irse a 'Viva la Vida', posiblemente, pero está buscando trabajo", confirmaba Navarro, tras lo que planteaba al resto del equipo: "No sé a qué estamos esperando".

Ha sido entonces cuando Carlos Herrera, sin dudarlo, ha querido reiterar un ofrecimiento que ya se produjo en los primeros meses de la pandemia y le ha hablado directamente a Esteban: "Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras", ha sentenciado un Carlos Herrera que, como decimos, ya ha tratado de acercar a Belén Esteban a su programa en la Cadena COPE. Una circunstancia, la de un cambio de aires profesional, que, desde la revista 'Diez Minutos', ya avanzan, al asegurar que Belén estaría meditando con su "núcleo familiar" su futuro profesional.

El último desencuentro entre Belén Esteban y Jorge Javier

Y es que el gran desencuentro que podría alejar a Esteban del plató de 'Sálvame', se dio hace tan solo unos días, cuando Belén salió llorando del plató. Durante aquel programa Belén confesaba su enfado con Jorge debido a que este había ensañado unas fotos suyas a su compañero Kiko Hernández en las que salía desfavorecida.

La colaboradora terminó por responder: "Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado", un comentario que el presentador no se tomó nada bien y tras lo que sentenció: "Con ese comentario me demuestras la clase de persona que eres".

Visiblemente enfadado, Jorge Javier le reprochó a Belén su actitud asegurando que no es la única que tiene potestad para ser perdonada, ya que su perdón también era "de corazón". Dolida e intentando contener las lágrimas ante el reproche de su compañero, Belén terminó saliendo del plató tras las últimas palabras de Jorge en las que le recriminó: "Conmigo no chata".

Otros intentos de Herrera para traer a Belén Esteban

Carlos Herrera haseguró en junio que se encontraba trabajando en el fichaje de Belén Esteban para 'Herrera en COPE'. En la sección de "La tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, el comunicador respondió a la pregunta de con quién podría a la 'Princesa del Pueblo' a debatir en las tertulias. Herrera ya tiene pensado, no obstante, cuál sería la labor de Belén en el programa. "Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da... En eso arrasaría", dijo.

El comunicador aseguró que estaba trabajando en el fichaje de la estrella de Telecinco, aunque todavía no había hablado con ella. "Tengo que hacerlo a través del conducto reglamentario", señaló entonces.

Posteriormente, Belén Esteban abrazó en directo la idea de incorporarse a "Herrera en COPE" después de su tremenda bronca política con Jorge Javier Vázquez. "Yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho", dijo.

En el mismo programa, donde ambos escenificaron la paz con un choque de codos, Jorge Javier fue especialmente duro con Belén. El famoso presentador admitió sentirse muy ofendido porque la colaboradora dijo que su envidiado estatus social le había impedido a él conocer las consecuencias dramáticas de la pandemia del coronavirus en miles de familias y trabajadores de la sanidad. "Belén ha estado encerrada en su casa tres meses sin salir, cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas por semana y probando un plato los viernes. Sinceramente el ‘yo he sufrido’ me sobraba”, dijo para sorpresa de todos Jorge Javier. Algo que enfadó mucho a Belén Esteban, que abandonó durante unos minutos la sala donde seguía el programa. Pero Jorge Javier tuvo más ataques preparados: “Belén ya no es pueblo. Pueblo no es tener un chalet con piscina o alternar con Rosalía”, dijo.