Así responde Rosa Díez a los dirigentes del PSOE que piden llevarla ante un juez

Dirigentes y simpatizantes del PSOE han cargado esta semana contra Rosa Díez después de que la exdiputada dijera en un tuit que los militantes socialistas callaban "como los alemanes ante el exterminio" y que "fingían no oler ni ver el humo que salía de los campos"."Todos son culpables de la quiebra de la libertad y la igualdad", aseguraba.

Los del PSOE q callan ante lo que está haciendo Sánchez(desde el primero hasta el último de sus afiliados) se asemejan a los alemanes q fingían no oler ni ver el humo que salía de los campos de exterminio. Todos son culpables de la quiebra de la libertad y la igualdad. — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 31, 2019

La portavoz del Gobierno, Adriana Lastra, atacó directamente a Díez tras estas declaraciones. "Cada vez que habláis de Rosa Díez me acuerdo de la gran película “¿qué fue de Baby Jane?”", aseguró en un tuit.

Durante su espacio en "Herrera en COPE", Rosa Díez ha contestado a los miembros del PSOE que han pedido tomar acciones legales contra ella. "Como no van a juzgar a los delincuentes con los que ha pactado el Gobierno, pues pueden juzgarme a mí", ha dicho la exdiputada con mucha ironía. La exlíder de UPyD ha lamentado los insultos que recibe en redes pero asegura que va a seguir defendiendo sus ideas. Y subraya: "Antes me perseguían sus socios enviándome una bomba a casa. Y ahora me amenazan con perseguirme ellos mismos, los del PSOE. Y esto pasa con la indiferencia de miles y miles afiliados socialistas que no están de acuerdo con Sánchez pero callan. En el pasado, mucha gente que no estaba de acuerdo con cosas que hacían sus dirigentes callaron. Y eso nos trajo mucha miseria, mucho dolor y muerte a Europa".

Por último, Díez ha criticado el acuerdo de investidura al que han llegado PSOE y ERC. "Si celebran una consulta que afecte al futuro de España, será ilegal. Lo que ha pactado Sánchez es una ilegalidad y tendrá que ser juzgado. Salvo que se dediquen solo a llevar ante la Justicia a constitucionalistas", ha sentenciado.

Conociendo los antecedentes penales de los socios de Sánchez es lógico que pacten con el PNV expulsar de Navarra a la Guardia Civil. Después irán a por otros defensores de la democracia; para cuando vengan a por tí no habrá nadie para defenderte. — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 30, 2019

En las manos de esta gente está el futuro de España y de las nuevas generaciones de españoles: Monedero,Iglesias, Garzón, Echenique, Lastra, Sánchez...Y sumen a quienes no salen en la foto porque están en la cárcel, fugados o expulsando de Navarra a la Guardia Civil.Terrorífico. pic.twitter.com/n5bU8Ro0cF — Rosa Díez (@rosadiezglez) January 1, 2020