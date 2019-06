Así responde Herrera a Almudena Grandes tras decir que en Madrid gobierna la extrema derecha

La escritora Almudena Grandes mostró este lunes en su columna de "El País" su gran enfado ante el pacto forjado por PP, Cs y Vox para arrebatar a Carmena la alcaldía de Madrid y aseguró que ahora la capital está gobernada por la extrema derecha. Grandes asegura que Más Madrid y PSOE ofrecieron a Villacís la alcaldía para evitar que Vox obtuviera influencia en el consistorio. "Ciudadanos no aceptó, ni siquiera consideró la oferta con detenimiento", señaló.

La escritoria pedía a Sánchez en el mismo artículo que no alcance ningún acuerdo con Rivera, al que trata como "apestado". "El PSOE debe renunciar de una vez por todas al hipotético apoyo de Ciudadanos, que no solo es un leal escudero, el mozo de espadas del PP, sino que se ha convertido, además, en el trampolín que necesitaba la extrema derecha para ocupar una parcela de poder. La condición de la peste es contagiar, y quien se asocia con un apestado, se apesta. El cordón sanitario entre PSOE y Ciudadanos tiene que conservar su vigencia, pero en dirección contraria. Sánchez no puede ni rozarse la ropa con ninguno de los tres miembros de esa unidad de destino en lo universal que ha resucitado el fascismo en España", escribió en "El País".

En la sección del "Desfibrilador de tontos" de Santi González, el tertuliano recogía las palabras de Almudena Grandes. "La escritora terminaba ayer así una columna que titulaba ‘Peste’: Sánchez no puede ni rozarse la ropa con ninguno de los tres miembros de esa unidad de destino en lo universal que ha resucitado el fascismo en España. Y no sé si alguien leerá esta columna en cualquier otro país de Europa, pero la verdad es que me encantaría. Pues calcula lo que iban a disfrutar con la columna de la monja violada por milicianos sudorosos y con aquellas dos o tres voces que fusilaría cada mañana porque la sacan de quicio", ha dicho.

Herrera también ha reaccionado a las palabras de Almudena Grandes: "Es tremendo que alguien pueda decir que estos partidos han resucitado el fascismo. Ha entrado en una espiral de amargura intelectual que le augura un mal futuro", ha dicho.

Santi González ha rematado: "Y eso que tiene un presente esplendoroso. A ella y a su marido no paran de darles premios". El marido de Almudena Grandes, Luis García Montero, fue elegido el pasado julio por Pedro Sánchez como nuevo director del Instituto Cervantes.