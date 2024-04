Asociación Champiñón CLM pide rectificación a Pablo Motos tras decir que este producto nace "de la mierda de caballo"

La Asociación Profesional Castellanomanchega del Champiñón y Otros Hongos Comestibles ha pedido al presentador Pablo Motos que rectifique sus declaraciones acerca del champiñón --que el pasado 25 de abril realizaba en su programa El Hormiguero-- tras afirmar que este producto nacía de "la mierda de caballo, del estiércol".

En una nota de prensa, esta asociación hace un llamamiento a El Hormiguero y a Pablo Motos para que rectifiquen estas declaraciones y "presenten una imagen precisa del meticuloso y sostenible proceso de cultivo de champiñones".

En una entrevista con el chef Dabid Muñoz, Motos se refería al champiñón como "una comida" que ponen mucho los cocineros y que a él no le gustaba, señalando que "nace de la mierda de caballo, del estiércol", ya que lo había visto "en un documental", a lo que Muñoz le contesta, entre risas, que no sabe qué tipo de champiñones come él.

"Recientemente, durante una emisión del programa de televisión El Hormiguero, se realizaron declaraciones incorrectas sobre el cultivo de champiñones, que han causado consternación y preocupación en el sector", afirman desde la asociación.

"Estos comentarios "inexactos", a su juicio, "no solo tergiversan la realidad de nuestra producción, sino que además pueden infringir un daño considerable al sector del champiñón, especialmente en las dos zonas productoras de España, como son la comarca de La Manchuela y La Rioja, donde esta actividad es un pilar fundamental de la economía local".

Desde la asociación castellanomanchega de productores de champiñón quieren subrayar "la seriedad del impacto que tales afirmaciones pueden tener", no solo para su empresa, sino para toda la comunidad de cultivos y trabajadores cuyos medios de vida dependen directamente e indirectamente de esta industria.

"La desinformación no solo pone en peligro el empleo de cientos de familias, sino que también amenaza la estabilidad económica de una comarca que ha dedicado generaciones al perfeccionamiento de este cultivo. Es crucial que los medios de comunicación y sus representantes ejerzan su influencia con responsabilidad y se aseguren de ofrecer información veraz y bien fundamentada", han recalcado.

En la asociación castellanomanchega de productores de champiñón están comprometidos con la defensa de la calidad y la integridad de sus productos. "Nos enorgullece el papel que desempeñamos en la economía local y seguimos dedicados a asegurar el bienestar de las numerosas familias que colaboran con nosotros en esta importante industria y, por supuesto, de nuestros consumidores", han aseverado desde la misma.