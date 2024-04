Vota | ¿Quiere Pedro Sánchez controlar la Justicia y a los medios críticos con el Gobierno?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes la apertura de un proceso de "reflexión" con los medios de comunicación, pero también con las fuerzas políticas, para luchar contra los bulos y la desinformación que, según remarca, son uno de los principales desafíos que tienen las democracias occidentales.





Se trata de uno de los principales asuntos que ha abordado en la entrevista concedida a la televisión pública en la que ha repasado los motivos que le llevaron a abrir un período de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno ante la presión de lo que ha insistido en definir como la "maquinaria del fango" surtida desde todo tipo de frentes.



En este sentido se ha referido a webs y páginas digitales que en realidad "no son medios", sino "pseudomedios" que están "inundando" y "pervirtiendo" el debate público y "minando la convivencia", así como a asociaciones como Manos Limpias que han promovido la judicialización de acusaciones contra su esposa que considera sin fundamento alguno.



Ha explicado que todos ellos centran sus ataques no solo en los partidos, los políticos o los periodistas, sino también en otros colectivos como los artistas o intelectuales, por lo que entiendee que están alcanzando al conjunto de la sociedad, a la que reclama una reflexión colectiva.



No ha propuesto el presidente medidas concretas para hacer frente a este fenómeno muy extendido en los sistemas democráticos, pero sí ha dado unas pinceladas sobre cómo cree que debería abordarse colectivamente este "problema serio" -y no solamente desde el Gobierno- para impedir que se confunda "libertad de expresión con libertad de difamación".



Dispuesto, ha dicho, a "liderar la regeneración de la democracia", que no a monopolizarla, ha planteado medidas sin concretar siempre bajo el principio de "legalidad" y acordes con la Constitución, con participación del Parlamento y de los propios medios de comunicación para que, ha recalcado, "veamos entre todos qué instrumentos podemos utilizar para poder combatirlo".



Igualmente ha afirmado que el Gobierno "hará su papel" y propondrá medidas "para reforzar y prestigiar nuestra democracia", implicando al conjunto de lo sociedad para que se "remueva".



Ha añadido que deberían ser "transversales" para contar "con gentes" de todas las ideologías porque esta cuestión "nos afecta a todos" y ha dejado claro que los medios también son "víctimas". "Yo defiendo la libertad de prensa, pero no voy a defender estos bulos, este fango", ha sentenciado mientras reclamaba un esfuerzo para la regeneración democrática.



También ha dicho que es importante que no haya "confrontación" por este debate porque "no es contra nadie" ni contra un poder ni un medio concreto y por último ha manifestado que las decisiones que se adopten deberían tener una "aplicación universal" porque van a "beneficiar" la democracia y la convivencia.