El exceso verbal de Almudena Grandes contra Albert Rivera

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este sábado la investidura del candidato del PP, José Luis Martínez-Almedia, como nuevo alcalde de Madrid, por "poner fin a cuento años de populismo".

A través de un mensaje en su perfil de Twitter, Rivera anticipó una "nueva etapa con un gobierno liberal, sensato y moderado desde el que Begoña Villacís trabajará para todos los madrileños y devolverá su prestigio a la capital de España".

José Luis Martínez-Almeida fue proclamado alcalde de Madrid con los votos de PP, Cs y Vox en el pleno de investidura de la nueva corporación. De este modo, sumó un total de 30 votos (los 15 ediles del PP, más los 11 de Cs, junto a los 4 de Vox). Los votos de Cs y Vox también fueron fundamentales para que el PP consiga otras importantes alcaldías, como es el caso de Zaragoza.

La escritora Almudena Grandes ha mostrado este lunes en su columna de "El País" su gran enfado ante este hecho. Grandes asegura que Más Madrid y PSOE ofrecieron a Villacís la alcaldía para evitar que Vox obtuviera influencia en el consistorio. "Ciudadanos no aceptó, ni siquiera consideró la oferta con detenimiento", ha señalado.

Almudena Grandes asegura que en Madrid va a gobernar la extremaderecha y pide a Sánchez que no alcance ningún acuerdo con Rivera, al que tilda de "apestado". "El PSOE debe renunciar de una vez por todas al hipotético apoyo de Ciudadanos, que no solo es un leal escudero, el mozo de espadas del PP, sino que se ha convertido, además, en el trampolín que necesitaba la extrema derecha para ocupar una parcela de poder. La condición de la peste es contagiar, y quien se asocia con un apestado, se apesta. El cordón sanitario entre PSOE y Ciudadanos tiene que conservar su vigencia, pero en dirección contraria. Sánchez no puede ni rozarse la ropa con ninguno de los tres miembros de esa unidad de destino en lo universal que ha resucitado el fascismo en España", ha escrito en "El País".

El marido de Almudena Grandes, Luis García Montero, fue elegido el pasado julio por Pedro Sánchez como nuevo director del Instituto Cervantes.