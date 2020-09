Así se dirige Herrera a los productores de la serie "Patria" por el polémico cartel: "Resulta vomitivo"

HBO estrenará este otoño "Patria", una producción española sobre los crímenes de ETA basada en el exitoso libro de Fernando Aramburu con el mismo nombre. La producción se presentará muy pronto en el festival de cine de San Sebastián, pero la plataforma ya ha mostrado un pequeño tráiler como avance y este lunes estrenó en redes el cartel de la serie. Sin embargo, la recepción no ha sido la esperada. Políticos, periodistas y hasta deportistas han cargado contra la imagen por su "equidistancia"al comparar el dolor de las víctimas de la banda con las supuestas torturas que sufrieron los miembros de la banda.

"Ese cartel es una vergüenza y un insulto", ha dicho el presidente del PP en el País Vasco Iñaki Oyarzabal. Andrea Levy, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha criticado el cartel por olvidar que "quienes fueron víctimas y quiénes verdugos".

LA OPINIÓN DE HERRERA

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera también ha hecho referencia a esta polémica. "Está generando polémica en las últimas horas el cartel de la serie televisiva "Patria", basa en el libro de Fernando Aramburu. La novela es un retrato exquisito sobre aquellos años del País Vasco en los que la muerte física y la otra muerte la ejercían los que ahora, por cierto, son apoyo de Pedro Sánchez en el Parlamento. Es un gran libro y ahora se ha hecho una serie de televisión. El cartel de la serie es una imagen partida en la que se ven dos escenas. A mismo tamaño y misma altura. En la primera un muerto en el suelo con un tiro en la cabeza abrazado a una mujer que llora. En la otra, un joven desnudo, tirado en el suelo, maniatado, dando la sensación de haber sido torturado por tres policías que comentan algo entre ellos de forma despreocupada con lo que está pasando el pobrecito que está en el suelo", ha descrito Herrera.

A continuación, el comunicador cree que esta imagen es precisamente la que ha buscado ETA durante toda su existencia. "Eso es exactamente, señores de la productora, lo que quería ETA. Lo que justifica a ETA. Lo que justifica los Bildu y compañía. Lo que individuos como vostros tragáis y concedéis. Esto no fue un movimiento supremacista y xenófobo que mató a mil personas, entre ellos niños, por fanatismo político. Esto fue una guerra de dos bandos y que hay que solucionar con pelillos a la mar", ha ironizado Herrera.

"RESULTA VOMITIVO"

Por último, Herrera ha recordado que "equiparar víctimas con verdugos, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, resulta vomitivo". "En el primer caso hay mucho más que llorar sin solución de arreglo. Los afectados están en el cementerio o añorando a un padre o a un hijo que no va a volver. Y es curioso porque imágenes de torturas no hemos visto y en ese cartel las recrean con todo tipo de detalles. Cuando lo que sí hemos visto es lo de la primera imagen. Gente asesinada por la espalda. Ese cartel no hace justicia a la novela de Aranburu. Pero ya sabemos que pasar del libro a la pantalla no siempre es fácil", ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Herrera: "Para Sánchez los culpables de los rebrotes son usted y la Comunidad de Madrid"