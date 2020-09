Herrera: "Para Sánchez los culpables de los rebrotes son usted y la Comunidad de Madrid"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en una mañana espléndida de miércoles. Es el día que hace dos del mes de septiembre de este dichosito 2020 en el que los datos de la pandemia sigue dándonos cada día un vértigo diferente en función de que, efectivamente, cuantas más pruebas PCR, más personas contagiadas vamos a ir conocociendo. Es importante conocer el número de fallecidos total y cuál es la evolución de las personas que están siendo hospitalizadas, cuánto tiempo están hospitalizadas, cuántas precisan de hospitalización, cuántas han fallecido como consecuencia de estos meses convulsos.

Si en los últimos años había un número medio de muertos, porque la gente se muere y se muere por lo que se muera, la diferencia con lo que se ha producido este año con presencia del coronavirus nos dará la incidencia del virus en nuestro país. Eso es lo que hace el Instituto de Salud Carlos III completado por el INE que cuenta los registros manuales y digitalizados y que habla ya de 50.420 muertos. 50.420 muertos. Luego podrán negar lo que quieran su persona, Fernando Simón, el que pasaba por ahí y su prima 'La Pelá', pero son 50.420 muertos más allá de la propaganda de la desinformación. Y de esos 50.420 muertos, 2.500 se han producidos este verano. Y si ustedes apelan a su persona, a la persona del señor que está en la Moncloa, que es el presidente del Gobierno, que hace a veces de presidente del Gobierno, y si le preguntan su opinión por las cosas, él encuentra dos culpables: uno es usted que me está escuchando ahora y el otro es, por supuesto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Escuchen porque ayer concedió una entrevista y aprovechó para repartir culpas.

Madrid, Madrid, Madrid y usted, usted, usted. Usted por hacerle caso cuando él dijo en julio que había que salir a la calle y que había que retomar la economía que, por otra parte, estábamos todos de acuerdo, pero ahora asegura que es usted. Y la Comunidad de Madrid. Y todo ello está en medio de una operación contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid lenta y de gota malaya. Una estrategia lenta, pero muy segura para echar la culpa a ese territorio clave por su peso político y económico donde la mayoría de votantes han cometido la osadía de no apoyar a la izquierda.

“Hay que ver cómo está Madrid, cómo nos preocupa Madrid...” No escucharán hablar así de Cataluña como no han escuchado hablar así de Aragón, solo Madrid. ¿Y cuál es la estrategia en Madrir? Pues miren, la estrategia primero es echar a Ángel Gabilondo, que es el que resultó cabeza de lista y elegido, el jefe del grupo parlamentario, teóricamente el que debería ser el relevo si se apoyase una moción de censura de Isabel Díaz Ayuso. Hay que quitar a Gabilondo porque Gabilondo no está en esas cosas. Y a Gabilondo le están haciendo una moción de censura, primero el delegado del Gobierno, el señor Franco, y por otra parte el señor Cepeda del PSOE de Madrid. ¿Cómo se hace una moción de censura a Gabilondo? Pues lo nombra, yo qué sé, defensor del pueblo. Por otra parte, Gabilondo está deseando salir de ahí.

Ahora se le niega el pan y la sal a la Comunidad de Madrid. Diariamente se le echan las culpas de todo. Hoy se reune el ministro de Sanidad con los consejeros de Castilla y León y Castilla-La Mancham para advertirles del peligro que supone estar cerca de Madrid. Luego, segundo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid vamos a presionarla desde los ayuntamientos socialistas cuando se le ocurra venir de visita, los sindicatos otro sí, ahora los profesores, mañana los sanitarios y, claro, después instalar el mensaje en la prensa amiga, todos los portalitos de Belén, es que con esta mujer no se puede ir a ninguna parte y que con esta mujer la Comunidad de Madrid no puede salir. Luego sale el bocazas del alcalde de Valladolid a decir que es que está desequilibrada y ya tenemos el plan perfecto. Luego se tienta a Cs, a algunos de la lista, si hace falta se les nombra directores generales, lo que sea, y sustituirla con una moción de censura. Eso, damas y caballeros, está encima de la mesa y ya veremos cómo se va estructurando de una manera o de otra esa alternativa.

LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON CASADO

Hoy se reúnen Sánchez y Casado. Saben ustedes que Casado, al que Sánchez no citaba desde abril porque debe ser que entre medias no ha pasado nada digno de comentarse. ¿Cuáles son las espectativas de que de ahí salga algo parecido? Pues miren, las mismas que disfrutar cuando te hacen una colonoscopia sin anestesia. Pero si debiera salir algo o si no sale no se engañen con tanta propaganda echándole la culpa a Casado porque ya está escrita para ser difundida una vez más por los portalitos de Belén. La culpa es de Pedro Sánchez.

Hoy con la situación que tiene España, hoy deberíamos terminar el día con una comparecencia conjunta de presidente y jefe de la oposición o, cuando menos, una comparecencia de ambos, cada uno por su parte, diciendo cosas parecidas con un acuerdo claro y público que responda a varias cuestiones: cómo vamos a atajar la crisis sanitaria, cómo vamos a atender las insoportables consecuencias económicas, qué esfuerzos nos piden a nosotros, qué sacrificios van a hacer ellos. Hoy todos deberían empezar a definir ese marco para una España distinta, una España nueva que tiene que aprender a vivir de otra manera. Y para ese viaje necesita esfuerzos, sacrificios repartidos, justos, con un objetivo. Y lo que vemos es un presidente que lo que quiere es cheques en blanco para subir impuestos mientras engorda el Gobierno, que mantiene a su vera a Iglesias y a lo que le cuelga a Iglesias y el hilo directo con Junqueras mientras llama ultraderechistas a partidos que ya le han ofrecido, como el PP, 10 pactos de Estado. Y en lugar de asistir al primer paso para rescatar a España, asistiremos al penúltimo anuncio publicitario de un presidente que solo se rescata a sí mismo. Sánchez, si fuese al rescate del Titanic, acabaría salvando al iceberg. Ese es Sánchez.

Pero por demás otras cosas que hoy habrá que contemplar porque no solo con Casado se reúne Sánchez, también con Arrimadas para ver si Cs apoya los presupuestos, que está en ese papel, siempre que no sean demasiado de Podemos por aquello de que no esté ERC, que no sean los presupuestos apoyados por ERC. Es una forma de buscarse un hueco. ¡Con lo que le pidieron a Rajoy cuando tuvieron que apoyar sus presupuestos: que dimitiera la senadora de Cartagena, la senadora por la Región de Murcia, que estaba investigada y luego resultó, por cierto, librada de toda sospecha sin que nadie le dijera ni guapa ni fea.