Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella: "El PSOE, en vez de apoyar a Marbella, desprecia la ciudad y la utiliza"

Están siendo unos días complicados para la alcaldía de Marbella, ya que su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha sido ocusada de ocultar su patrimonio y que haya irregularidades en él. Las pesquisas promovidas por el PSOE pretenden saber si infringió el Código de Conducta de las Cortes Generales porque no constató parte de su importante patrimonio.

Sin embargo, ella misma afirma al Senado que haya irregularidades en su patrimonio y tacha de "falsas" las acusaciones de la oposición sobre el incremento de sus bienes que han motivado una investigación de la Cámara y las atribuye a una "campaña de acoso" electoralista.

La justicia ha rechazado en tres ocasiones que su ayuntamiento pueda estar relacionado con una trama sueca de blanqueo y narcotráfico en la Costa del Sol. Trama en la que se investiga el papel de su marido ya fallecido y el hijo de éste. Ahora, a las puertas de las elecciones municipales, el PSOE ha abierto un procedimiento en el Senado contra ella poniendo en duda su patrimonio.

Esta mañana, en Herrera en COPE, hemos querido hablar con ella y que nos lo contase en primera persona. "Llevamos seis meses con un procedimiento y exposición que nada tiene que ver con la realidad, y que está utilizada por el PSOE" comenzaba contándonos.

"Llevo mucho tiempo en política y nunca había visto una utilización de todos los medios al alcance, por parte del PSOE, dentro del ámbito nacional también. El foco mediático es intentar tergiversar un resultado electoral a través de estas maniobras" explicaba indignada.

En qué basa el PSOE su escrito contra la alcaldesa

Según la oposición a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz no ha declarado todo el patrimonio que tiene y, además, existen contradicciones en las declaraciones de sus bienes, y, habla de forma genérica de un comportamiento que apunta a una organización delictiva del consistorio.

"Es una calumnia de arriba a abajo. Me ampara un derecho y es lo que he hecho, no es verdad y el único movimietno que ha cambiado ha sido una donación de acciones por parte de mi marido, que está declarada" explicaba en Herrera en COPE. Además, asegura que, en cuenta les advirtieron de que cualquier movimiento tenía que declararse y comunicarse a la cámara, ella lo hizo.

"Es inaudito que me hagan un linchamiento mediático por algo que está declarado a Hacienda y todos pueden verlo" expresaba. Para ella, esto no es más que una estrategia del Partido Socialista, a nivel nacional también, de intentar derribar la alcaldía en la que lleva más de catorce años y de ganar las elecciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? "Tiene pinta de que ha sido Moncloa la que ha dicho que conviene que se vaya"



?? Así ha comenzado Carlos Herrera en @HerreraenCOPE este jueves 23 de marzo de 2023https://t.co/ZDMv9qnTb0 — COPE (@COPE) March 23, 2023

"El señor Sánchez, a estas alturas, intenta ganar las elecciones de esta manera, y así no se hacen las cosas" contaba. "Esto pasa cada 4 años y el PSOE en vez de apoyar a Marbella, despreca la ciudad y la utiliza para estos menesteres. Espero que en mayo la gente vuelva a poner a cada uno en su sitio" sentenciaba.

Además, denuncia que está siendo víctima de un linchamiento público y que todo por lo que la acusan en su patrimonio, se trata de algo que ocurrió antes de 2007, y, por tanto, de que ella fuera alcaldesa. "El patrimonio está declarado desde el 2003, antes de que yo fuera alcaldesa, que fui en 2007, todo es previo a que yo sea alcaldesa, nunca he ocultado nada. ¿Cree que voy a permitir que mis declaraciones de Hacienda no muestren la realidad? El tema del Senado terminará en mayo, el objetivo es utilizar cualquier instrumento que les sirva que esté al servicio del PSOE" explicaba.