El alimento granadino por el que Carlos Herrera pierde la cabeza: “Después de la Alhambra...”

Por todos es sabido que Carlos Herrera es un gran amante de la gastronomía española, de ello da buena fe –casi a diario- en su programa ‘Herrera en COPE’ y, también, en su cuenta de Instagram. Como también lo ha hecho este verano en las páginas de ABC.





Esta semana, Herrera ha visitado a su gran amigo José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, y ha podido disfrutar de un rico manjar del que ha dado buena cuenta en su programa, del que no ha dudado en admitir que es “una de las grandes aportaciones que Granada ha hecho a Occidente”.

El alimento granadino que conquista a Herrera

Sucedía este miércoles cuando Carlos Herrera sorprendía a sus oyentes dándoles cuenta de lo que estaba desayunando en pleno programa. Horas antes de que empezara el debate de investidura de Pedro Sánchez, en el que volvería a ser reelegido presidente, el comunicador aprovechaba algunos ratos frente al micrófono para reponer fuerzas, degustando un desayuno a la altura de las circunstancias que puedes descubrir en este audio.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como decía el comunicador, al poco de iniciar ‘Herrera en COPE’, mientras se relamía tras engullir este alimento granadino, “qué buen gusto le queda a uno en el cuerpo cuando desayuna una salaílla de Graná”, de una conocida panadería de la localidad andaluza.

Un Herrera embriagado ante tal delicioso sabor, se ‘excedió’ al comparar la salaílla con uno de los ‘Patrimonio de la Humanidad’ de España conocido mundialmente de la ciudad de Granada.

“Yo creo que es una de las grandes aportaciones que Granada ha hecho a Occidente, créanme”, aseguraba Herrera que continuaba diciendo “no…, la Alhambra; bueno, pues la Alhambra, sí; pero después de la Alhambra, la salaílla”, aseguraba categóricamente.

Sierra Nevada, Granada (EFE)





Qué es la salaílla de Granada

Ante tal aseveración y asombro por parte de los oyentes, Herrera explicaba a su audiencia qué es la salaílla:“Es un pan con sal, aceitoso”.

La salaílla es una torta de pan redonda con aceite de oliva y granos de sal gorda típica de Granada, que suele consumirse, sobre todo, el Día de la Cruz (3 de mayo) y el Día del Corpus. Los granadinos suelen acompañarlas con habas en esos días festivos de su localidad, siendo uno de los platos estrella de esos días.

“Te has venido arriba, no tienes freno”

A lo largo del programa, Carlos Herrera no cesaba en elogiar la salaílla “de Graná”, llegando incluso a compararla con algo tan grande como la Alhambra, como hemos escuchado en el audio. Y, lógicamente, dio pie para que los tertulianos de ‘Herrera en COPE’ entraran a valorar la magnitud de tal alimento.

Audio





Así que cuando llegó el momento de la sección ‘El enemigo en casa’ de María José Navarro, esta no dudó en recordarle que “has empezado el día torcidito” y eso “que estás en Granada”, a lo que Carlos Herrera respondía “será por la malafollá”.

Bueno, sea cual fuese el motivo por el que Herrera estaba “tocidito” esa mañana, Navarro insistía en lo cansino que había estado el “líder” esa mañana recordando que estaba en Granada, “y casi no lo has dicho..., vamos. Te has regodeado”, le recordaba.

Hasta que ha llegado el momento en el que María José reponía el audio en el que el comunicador de ‘Herrera en COPE’ hablaba de la salaílla de Granada comparándola con algo tan grande como el monumento más visitado de la ciudad, recriminándole “te vienes tan arriba, te creces tanto…, que es que no tienes freno”.

“De verdad, córtate. ¿Al nivel de la Alhambra?”, le espetaba la Navarro al Herrera que insistía en tal alegoría hacia este alimento.

Patio de los leones de la Alhambra de Granada (EFE)





Duelo de paellas entre Carlos Herrera y su hijo Alberto

A Carlos Herrera no solo le gusta disfrutar de los buenos platos por los distintos puntos de la geografía de nuestro país, sino que también presume de ser un buen cocinero.

Prueba de ello ha dado en algunos programas de televisión, donde ha demostrado sus dotes culinarias. Lo hemos podido comprobar, por ejemplo, junto a Bertín Osborne en ‘En la tuya o en la mía’ donde preparó un arroz con habichuelas. Eso sí, con serios problemas con la campana extractora de la cocina de Osborne, a la que no dudó en dedicarle ciertos improperios que desataron la risa en los telespectadores.

Y es que el arroz es una de las grandes pasiones del comunicador de COPE, hasta el punto de declararse casi un “experto” en paellas.

Así quiso demostrarlo batiéndose en duelo gastronómico contra su hijoAlberto Herrera para constatar que él, Carlos Herrera, hace la mejor paella.

El escenario no podía ser otro que la Feria de Abril de Sevilla. Alberto: arroz con presa, foie, espárragos trigueros y rabo de toro; y Herrera Carlos: arroz con choco y rape.

El resultado… juzguen ustedes.