Alejandro González: La renovación del Constitucional "supone una vuelta a la normalidad institucional"

La renovación del Constitucional acordada este martes por unanimidad por el Poder Judicial 'supone una vuelta a la normalidad institucional'. Son palabras de Alejandro González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura en 'Herrera en COPE'. “Es volver a la normalidad institucional, las instituciones tienen que renovarse, tenían un mandato caducado desde junio de este año -y aún cuando se ha intentado de muchas maneras, buscando incluso de alguna manera la fórmula para cambiar la legislación-, la realidad es que los nombramientos se han realizado en el momento en el que se ha llegado al consenso y se ha alcanzado el acuerdo con la legislación que había”.

Alejandro González considera por otro lado que el Gobierno ha intentado adjudicar al órgano de gobierno de los jueces una teoría conspirativa sin recorrido. “Parece que todas esas asonadas con toga y golpes de estado no tenían mayor recorrido que un mero recurso metafórico peligroso".

Recuerda que la semana pasada con el mismo acuerdo no se llegó a alcanzar el consenso, algo que se logró este martes, ¿qué ha pasado entre medias? A su juicio "ha sido decisiva intervención del Rey" porque precisamente "la Constitución le da la función de buscar los consensos entre las fuerzas y eso lo cumple a la perfección”.

Además, añade “hay un deseo de vuelta a la normalidad, la forma natural de existencia de las instituciones y de que no existan mandatos caducados durante meses o años".

En su opinión, realizar reformas para reducir las mayorías necesarias para desbloquear o renovar el CGPJ “es cambiar las reglas de juego". La Constitución, señala "prevé un consenso en los regímenes de estos nombramientos y busca que las fuerzas políticas de distinto signo se pongan de acuerdo”.

Sobre la reforma de las mayorías para la renovación del TC “entiendo que no tiene ya sentido, de hecho ya ayer se trasladaba que ya no había urgencia para realizarla y no creo que ahora tenga mucho sentido, las fuerzas y los acuerdos van a cambiar porque hay elecciones el año que viene”.

En cuanto a la reforma del CGPJ, el problema es el mismo. “la Constitución prevé un consenso para llegar a un acuerdo”, ha insistido.

Sobre María Luisa Segoviano ahora magistrada del Constitucional por unanimidad, el miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura deja claro que “su prestigio está fuera de toda duda". "Ha hecho numerosas resoluciones en materia de igualdad y en materia laboral, luego ya si tiene un sesgo u otro no puedo decir porque no la conozco, pero mi experiencia es que los jueces solemos alejarnos de nuestros sesgos cuando entramos a sala y porque buscamos al fin y al cabo la aplicación más justa de la ley”, ha concluido.