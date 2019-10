Alejandra Conde: "Dejé de ver las noticias para dejar de cabrearme"

Alejandra Conde ha pasado por mucho. Hoy intenta ser una buena empresaria, y no es fácil. "El éxito y ganar dinero no es nada fácil y yo intento luchar cada día". La marca Miguel Palacio, es el resultado de dos casualidades, la amistad de quien le diseñó el traje de novia años atrás, y los contcatos en el sector del calzado. Miguel había cerrado su empresa, y estuvo viajando, y "esta es una vuelta al trabajo y a la moda, dos personas que han pasado por situaciones peculiares y han vuelto con fuerza".

De las situaciones peculiares "he salido aireada y lo recuerdo con miedo y con horror, y ahora lo que tengo es muchísima ilusión". Cuando detuvieron a Alejandra, por supuesta codirección en una trama de blanqueo, ella estaba con su hijo. "Cuando me detuvieron tuve el temor de ser una madre con tres niños, y piensas en lo que puede condicionar sus vidas, pero siempre lo tuve clarísimo, de esto íbamos a salir bien". Y así ha sido. En parte gracias a dejar de ver las noticias: "al dejar de verlas no sientes alivio pero dejas de cabrearte". Ser paciente era su máxima.

Estar arrestada en casa, le permitió seguir viendo a sus hijos, "después de estar tres días en un calabozo, aunque estés encerrado en casa, lo agradeces tremendamente al juez". Y cuando llega el día en que se archiva la acusación "me puse a llorar de alegría y di las gracias a mi madre, porque estuve 3 años rezándola a ella".

Su padre siempre le dijo que del amor al odio había una línea muy fina, y confirma en Herrera en COPE que tuvo que sufrir las miraditas de algunos. Ahora solo tiene que centrarse en lo importante, en los objetivos que se ha marcado: "soy positiva pero se que hay que ir haciendo marca y que cada uno de mis clientes sea fiel y repita".

Dice Alejandra que "no hay mayor satisfacción que en cada colección te vuelvan a comprar". Como dice Goyo González, su apellido es Conde, su socio Palacio, el de la empresa con que trabaja Corona. Solo le hace falta hacer zapatos a la reina. "Ya llegará".