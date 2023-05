Alberto Herrera desvela la rutina que sigue para cuidar su cuerpo y llegar en forma a verano: "No hago dieta"

El verano se nos ha echado encima, las playas y piscinas se preparan para ser ocupadas y la 'operación bikini' va ganando protagonismo en nuestras conversaciones diarias. Hombres y mujeres, todos por igual, tratan de cuidarse de una manera especial porque toca descubrir el cuerpo. Es con la llegada de esta estación cuando nos acordamos de todos esos excesos que hemos ido cometiendo durante el año, o todas esas veces que nos hemos propuesto comenzar a hacer ejercicio y que lo hemos postergado. En 'Herrera en COPE',Alberto Herrera nos ha desvelado su método para poder llegar en forma a esta época del año. Descúbrelo en el siguiente audio.

"La siesta de las llaves"

No ha sido la única aportación de Alberto Herrera. El presentador de 'Herrera en COPE' nos ha hablado de la importancia de la adenosina, una sustancia química que se acumula en el cerebro. "Cuando nos levantamos, se empieza a activar y empieza a generar cantidades y cantidades" por su actividad normal y se elimina cuando dormimos, de manera natural. Cuanto menor es su cantidad, menor será el cansancio que sentimos. Es por eso que una pequeña siesta de entre 20 o 30 minutos, "la siesta de las llaves" como la ha llamado Alberto Herrera, ayuda a la activación del cuerpo para el resto del día.

Este momento de descanso ha sido un tema de discordia. A algunos se les hace poco, como a Antonio Naranjo, que necesita "su horita" de siesta, y otros, como Goyo González, defienden la postura más científica, diciendo que más de media hora puede ser hasta perjudicial. El que no ha podido valorar nada de esto ha sido Carlos Herrera: "nunca me he echado una siesta en mi vida", ha confesado el comunicador.

El coleccionismo, en peligro de extinción

Otro asunto, con cierto toque melancólico, ha sido el de la decadencia del coleccionismo. "He sido poco coleccionista", ha confesado el director y presentador de 'Herrera en COPE', antes de describir esta actividad como necesitada de "fijación y afición". Entregas clásicas como minerales o piezas de maquetas del cuerpo humano son cada vez menos frecuentes, mientras que otras, como los cromos, se mantienen con vida gracias aniños y no tan niños. Una tarea para la que se necesita "dedicación y constancia", según apuntaba Naranjo, y que puede deber su reducción a que "el papel ha caído", poniendo en peligro de extinción las entregas por fascículos de artículos de colección. Escucha la sección al completo en el siguiente audio.

5 pesetas que pueden valer 20.000 euros

Un tipo de coleccionismo por todos conocido, como puede ser el de sellos, es el de las monedas. Para conocer qué características tiene que cumplir una moneda para tener valor, hablamos con Juan Cayón, propietario de la emblemática tienda 'Cayón Numismática' de Madrid. Podemos pensar que con la antigüedad es suficiente, pero no es, ni mucho menos, la cualidad más importante de este objeto. "Hay denarios romanos, del siglo I a.C. que puedes conseguir por 50 euros", aseguraba Cayón. Escucha la entrevista y descubre cuáles son los requisitos que deben reunir las monedas para ser consideradas como objetos de valor.

