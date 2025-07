Un agricultor de Toledo va al campo a trabajar y se queda de piedra por lo que ve desde el tractor, entre lo mejor de la temporada

En 'Herrera en COPE' cerramos la temporada como referentes de la radio española y por ello, y como cada verano, queremos recordar los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de este último año con nuestros oyentes.

Y para eso venimos a recordar uno de los temas que tratamos hace algunos meses con nuestros fósforos: ¿cuál es su unpopular opinion? (*la unpopular opinion es aquella opinión, valga la redundancia, que no suele ser la comúnmente aceptada).

Juan fue el primer oyente que nos contó que, su unpopular opinion es que "el jamón en tacos. Sobre todo, el ibérico. Por encima del jamón en lonchas".

Por otra parte, Ana María aseguró que no le gustan los perros. "Me gusta verlos, hay algunos preciosos. Pero estas personas que van por la calle con el perro sin cadena. Se me acerca. Hacen sus necesidades. No lo recogen. Vamos, por favor. En mi calle hay días que hay hasta 3 cacas de perro", relató en 'Herrera en COPE'.

Luis también quiso responder a nuestro tema del día. Desde su tractor. Aseguró que, una hora y media antes, le había pasado algo muy curioso. "Estaba levantando una polvareda exagerada, arando, y se han presentado los bomberos. Estoy cerca de la carretera de Toledo , algún descerebrado ha pensado que era un incendio y aquí estaban. Creyendo que era humo. Como lo digo".

Alamy Imagen de recurso

Más allá de eso, quiso dar su opinión impopular. Dijo que es taurino. Y le gusta el flamenco. Aunque no puede ni con José Tomás ni con Camarón .

Juan dijo que el veraneo debería ser en invierno. No en verano. "No le veo mucho sentido. Lo cogería desde diciembre. Además que son días que están hechos para estar en familia. Es que mi verano ha sido muy caluroso. Me lo paso muy bien. Pero me lo paso mejor en invierno, con el fresco".

"EL VERANO ESTÁ SOBREVALORADO", ASEGURÓ una 'fósfora'

Charlamos también con Charo. Una 'fósfora' que también prefería el invierno, como Juan. "El verano está sobrevalorado. No odio la playa, pero casi. El calor que hace en esa sombrilla todo el día. No me gusta nada".

Europa Press Playa de la Barrosa, en Chiclana

Inmediatamente después, saludamos a Francisco. Dijo que cuando la Selección presentan la Copa a la ciudad... no entiende por qué los futbolistas van en autobús descapotable "y yo no veo ni una fábrica de autobuses descapotable. Eso me cabrea".