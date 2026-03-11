"La misma persona que aceleró el cierre de las centrales nucleares en España le ha puesto la etiqueta verde en Europa ante la postura de Francia y Alemania"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado la contradicción de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el programa 'Herrera en COPE'. En su sección 'Mr. Dato', Naranjo ha desgranado la incoherente postura del Gobierno de España mientras la Unión Europea vive un "renacer nuclear". Carlos Herrera introducía el tema preguntándose cómo Ribera, "la más antinuclear", está gestionando este giro en el seno de la UE.

Naranjo ha explicado que la estrategia de la ministra se parece a "cambiarle el nombre, parece que cambia la verdad". A su juicio, la contradicción es evidente: "la misma persona que ha impulsado el cierre de las centrales nucleares en España, [...] ha puesto la etiqueta verde" a esta misma energía en Europa. El periodista ha señalado que Ribera ha acelerado al máximo el cierre en España, "quizá con la excepción catalana, que debe ser que allí es menos peligrosa", mientras Bruselas la acepta ante la evidencia de que países como Francia "jamás va a renunciar a energía nuclear" y que Alemania se está replanteando su decisión.

El giro de 180 grados de Europa

La Unión Europea ha cambiado radicalmente su política energética y ahora defiende abiertamente la energía nuclear. Este cambio ha sido anticipado por líderes como Emmanuel Macron y culmina con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien ha admitido el fallo de la estrategia anterior.

Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones" Úrsula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

Durante la cumbre sobre energía nuclear en París, la propia Von der Leyen reconoció que "Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones". Estas palabras marcan un punto de inflexión en plena crisis energética. Como parte de esta nueva visión, la presidenta ha presentado una estrategia centrada en acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR), con el objetivo de que estén operativos "a principios de la década del 2030".

La solución: minicentrales nucleares

Estos reactores, también conocidos como minicentrales nucleares, se construyen en fábrica por módulos y se ensamblan en su destino final. Según el experto energético Antonio Aceituno, CEO de TEMPOS Energía, la principal ventaja de estos reactores de entre 50 y 300 megavatios es su flexibilidad, ya que "son capaces de modular del 100 por 100 hasta el 20 por 100", lo que les permite acoplarse a la volatilidad de las renovables.

Gracias a esta capacidad de modulación, ha sentenciado Aceituno en el programa 'La Linterna' de COPE, "contamos con una energía barata y sobre todo modulable". Esta apuesta responde a la "abrumadora" dependencia energética del continente. Según el experto, "Europa ahora mismo importa el 96 por 100 del petróleo", y la fragilidad del sistema ha quedado demostrada con la reciente escalada de precios del barril de Brent.

España, a contracorriente

Mientras Europa reorienta su estrategia, España mantiene su plan para cerrar las plantas nucleares. Un plan que, según ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en 'Herrera en COPE', empezaría por la Central Nuclear de Almaraz y "supondría luz aún muchísimo más cara para todas las familias y las empresas". Sobre Almaraz, el propio Naranjo destacó que "la gente de Almaraz se está moviendo y merece que les atendamos y les escuchemos".

García de la Granja ha sentenciado con una máxima económica que resume el riesgo para el país: "Las economías desarrolladas o tienen energía barata o tienen mano de obra barata, pero las 2 cosas caras a la vez hunden los países y a su riqueza".