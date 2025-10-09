Cuánto va a durar el interrogatorio a Sánchez en el Senado sobre las últimas informaciones de la UCO: "Esto le deja sin comer"

El analista político Antonio Naranjo ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' la duración que podría alcanzar la sesión de interrogatorio prevista en el Senado. Durante su intervención en la sección 'Mr. Dato' con Carlos Herrera, ha estimado que la jornada se prolongará durante "al menos 7 horas o más", sin incluir los recesos.

Los tiempos de la comisión

Este cálculo se basa en el tiempo máximo de intervención que se concede a cada grupo parlamentario, fijado en 55 minutos. Naranjo ha matizado en la antena de COPE que, si bien "algunos no agotarán" su tiempo, se espera que otros grupos sí lo hagan para poder interrogar al compareciente.

En este sentido, el analista ha asegurado que "a buen seguro que el PP, probablemente, a través de Alejo Miranda, que es el portavoz en la comisión de investigación, sí que explote perfectamente ese tiempo disponible".

La extensa duración prevista para la sesión ha llevado al comunicador Carlos Herrera a comentar, con ironía, que "esto le deja sin comer", en alusión a la intensidad y longitud del interrogatorio que se avecina en la Cámara Alta.

El origen de la citación: el 'caso Koldo' en el Senado

La comparecencia del presidente del Gobierno se produce después de que Alberto Núñez Feijóo haya materializado su advertencia de llevar a Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La citación fue lanzada por el líder del Partido Popular de forma directa durante una sesión en el Congreso, a lo que el presidente respondió con un escueto pero significativo "Ánimo, Alberto". Esta será la primera ocasión en que un presidente del Gobierno en ejercicio declare en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, un hito que subraya la magnitud política del evento.

Dicha comisión se constituyó hace un año y medio con el propósito específico de investigar los contratos de la pandemia vinculados al exasesor ministerial Koldo García y al exministro José Luis Ábalos. Aunque las conclusiones de esta comisión no tienen consecuencias judiciales directas, su relevancia política es considerable. En este contexto, la decisión de citar al presidente del Gobierno representa la acción de mayor calibre que puede impulsar el grupo mayoritario en el Senado, en este caso, el Partido Popular. La estrategia busca mantener el foco sobre la presunta trama de corrupción.

La estrategia del PP ha sido objeto de análisis durante meses. La duda no era si se acabaría llamando a Sánchez, sino cuál sería el momento elegido para hacerlo. Desde la dirección del partido se consideró que hacerlo antes de las elecciones catalanas o de las europeas podría ser arriesgado. Por otro lado, demorar excesivamente la citación corría el riesgo de restarle fuerza a la iniciativa. La fecha finalmente se ha fijado para octubre, una vez hayan pasado por sede judicial tanto Koldo como Ábalos, buscando el máximo impacto mediático y político.

Frente a la tensión política generada, la reacción desde Moncloa ha sido la de intentar restar importancia al acontecimiento. Fuentes del Gobierno han calificado la comparecencia como "un puro trámite". Sin embargo, esta visión contrasta con los meses en que el líder de la oposición ha mantenido la amenaza de esta citación, convirtiéndola en una de las principales armas de la oposición en el Senado y generando una notable expectación sobre el desarrollo y las posibles consecuencias políticas que se deriven de la misma en un otoño que se prevé intenso.