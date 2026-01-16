"Aunque suene duro hay que decantarse entre Estados Unidos y China, y el que elija Pekín está cometiendo el error de su vida"

El periodista Antonio Naranjo, en su sección 'Mr. Dato' en el programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha lanzado una seria advertencia sobre el panorama geopolítico actual. Según Naranjo, el mundo se encuentra en una encrucijada que obliga a posicionarse: "O Estados Unidos o China, y hay que elegir". El analista considera que aliarse con el gigante asiático es un grave error y sentencia que "el que esté con China, pues está cometiendo el error de su vida".

Un pulso en todos los frentes

Naranjo ha explicado que este enfrentamiento no se está librando en el campo militar, sino en otros ámbitos como el "industrial, económico, financiero y también geoestratégico". En este puzzle global, todas las piezas encajan, desde la situación en Ucrania o Irán hasta la disputa por Groenlandia. Por ello, insiste en que, aunque "suene un poco duro, pues haya que decantarse por 1 de esos bloques".

Groenlandia, epicentro de la tensión

Precisamente, la tensión sobre Groenlandia se ha materializado esta misma tarde en una cumbre de alto nivel en la Casa Blanca. Según ha informado el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, la reunión congrega a delegaciones de Estados Unidos, Dinamarca y la propia Groenlandia. Por la parte estadounidense, participan el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

La presión de Donald Trump para anexionar la isla ártica marca la negociación. El expresidente ha justificado su interés afirmando que "Estados Unidos necesita sí o sí Groenlandia para ampliar allí el escudo de misiles que protege no solo a Estados Unidos, sino también a toda la OTAN". Además, ha añadido la amenaza de que "si no se cede la soberanía de Groenlandia a Estados Unidos, o China o Rusia la tomarán por la fuerza".

Sin embargo, Alandete sospecha que esta postura forma parte de la conocida estrategia de Trump, que él mismo describe como el "arte de la negociación". El corresponsal lo resume de forma gráfica: "él pide 200 sabiendo que va a conseguir 20". En este sentido, una simple ampliación de la presencia militar estadounidense en la isla ya podría considerarse "un gran logro para el presidente".

EFE El presidente del Gobierno español Pedro Sanchez (i) y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump

La duda sobre Pedro Sánchez

En este contexto de bloques enfrentados, Antonio Naranjo ha concluido su análisis en 'Herrera en COPE' poniendo el foco directamente sobre el presidente del Gobierno español. El periodista ha lanzado una pregunta al aire que refleja su inquietud: "La pregunta que yo me hago es si es Pedro Sánchez, precisamente, 1 de los líderes europeos que está más cerca de China en estos momentos".