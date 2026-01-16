El artículo 42.7 ampara la defensa de Groenlandia: consulta qué dice sobre si España está obligada a ayudar a Dinamarca

En medio de las crecientes tensiones en el Ártico, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que la seguridad en la región es una cuestión que concierne a los 27 y, por extensión, a la OTAN. Durante el programa 'Herrera en COPE', la presidenta ha afirmado que "Groenlandia puede contar con nosotros en lo político, en lo económico y en lo financiero", subrayando que el Ártico y su seguridad "son asuntos centrales y muy importantes para la Unión Europea".

Groenlandia puede contar con nosotros en lo político, en lo económico y en lo financiero" Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

Von der Leyen ha explicado que la isla está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea, según lo previsto en el artículo 42.7 del Tratado. Tal y como ha analizado la periodista Silvia Martínez en el programa, la clave para que Groenlandia esté amparada, a pesar de no formar parte del bloque comunitario, reside en su estatus: pertenece de forma autónoma al Reino de Dinamarca, lo que le otorga el derecho a estar bajo este paraguas legal.

¿Qué implica el artículo 42.7?

La aplicación de este artículo tiene implicaciones directas. Según ha desgranado Martínez, si un estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás "le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance". Esto significa que, si Groenlandia fuera atacada por un país externo, Dinamarca podría solicitar ayuda y el resto de países de la Unión Europea estarían obligados a prestarla. No obstante, la norma no especifica el tipo de ayuda, que se decidiría en cada caso y podría ir desde el apoyo diplomático o la asistencia técnica hasta la ayuda militar o civil.

Condiciones para su activación

La norma es clara sobre las condiciones que deben cumplirse para invocar el artículo. En primer lugar, debe producirse una agresión armada. En segundo lugar, esta debe ocurrir "en el territorio de un estado miembro". Por último, el ataque debe originarse en el exterior, ya sea por parte de actores estatales o no estatales.

Disuasión frente a Estados Unidos

En este contexto, ya se ha puesto en marcha la operación "resistencia ártica" en Groenlandia. Países como Alemania, Francia y Países Bajos se han sumado a Suecia y Noruega para enviar efectivos militares y reforzar la seguridad en la isla. Aunque el contingente actual no supera los 120 efectivos, la iniciativa busca lanzar un claro mensaje de disuasión frente a Estados Unidos y contrarrestar la narrativa de Donald Trump de que los socios europeos no contribuyen lo suficiente a la defensa de la isla.